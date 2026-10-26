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El Mercosur ante la reelección de Lula: "La región queda más equilibrada"

El Mercosur ante la reelección de Lula: "La región queda más equilibrada"

Sputnik Mundo

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil garantiza una "continuidad" en el Mercosur que permita buscar nuevos acuerdos comerciales, aunque también... 26.10.2026, Sputnik Mundo

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La victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil también se convierte en un dato clave para el Mercosur, un bloque regional que seguirá marcado por el distanciamiento entre los gobiernos de Brasil y Argentina y el liderazgo del mandatario brasileño en la búsqueda de una agenda extrarregional potente.Aunque el Mercosur no fue parte central del debate político de la campaña brasileña, Lula sí hace mención al bloque en su programa de Gobierno: en el capítulo sobre política exterior, el mandatario asegura su intención de "seguir profundizando el Mercosur y los espacios de integración regional, especialmente en las áreas de infraestructura, defensa, seguridad pública, energía y salud".El programa también menciona la intención del próximo gobierno de Lula de apostar por "una integración en infraestructura, priorizando redes multimodales, con destaque para las conexiones con el Pacífico y el Caribe", así como promover "un mercado sudamericano de energía, con interconexiones y coordinación regulatoria".Todo esto en un marco de política exterior que el propio programa de Gobierno define como de búsqueda de "nuevos acuerdos comerciales y apertura de nuevos mercados" para los bienes y servicios brasileños, con el objetivo de "continuar enfrentando las agresiones comerciales y defender los intereses del país con base en las normas internacionales y el multilateralismo".De cara a su nuevo período de gestión, Lula reivindica en su programa "la construcción de un orden mundial más justo y equilibrado, libre de la lógica de la sumisión y de las imposiciones unilaterales y de los esquemas obsoletos de una nueva Guerra Fría".Una región "más equilibrada"En diálogo con Sputnik, el economista y analista político paraguayo Víctor Benítez González consideró que la victoria electoral de Lula es también un triunfo "de los BRICS, de la independencia, de la soberanía alimentaria, climática y geopolítica" y, al mismo tiempo, puede considerarse una derrota "de Donald Trump y los monarcas de las redes sociales", en referencia a las grandes compañías detrás de las principales aplicaciones.En ese sentido, Benítez González consideró que la reelección de Lula tiene un valor para la integración regional, ya que "Sudamérica está un poco más equilibrada mientras esté Lula, evitando que sea un patio trasero" de EEUU.Además, el analista valoró la convicción del presidente brasileño por buscar nuevos acuerdos comerciales desde el Mercosur, algo que lo llevó, por ejemplo, a liderar el final de las negociaciones para un acuerdo comercial con la Unión Europea. "Al final el Mercosur es mucho más libremercadista que el propio Trump", ironizó, señalando que, a pesar de que los mercados financieros hayan operado a la baja tras la reelección de Lula, con la victoria del líder del Partido de los Trabajadores "también ganó el mercado".La tensión con Argentina y las posibilidades con la UEDe todos modos, la reelección de Lula también extiende en el tiempo un escenario de discrepancias internas que ha caracterizado al bloque en los últimos años. Consultado por Sputnik, el analista internacional uruguayo Nicolás Pose afirmó que, en principio, el cuarto mandato de Lula promete "un escenario de continuidad" marcado por las tensiones diplomáticas entre Brasil y Argentina.Para el especialista, bajo esta configuración el Mercosur solo podría avanzar en lo que refiere a "la agenda externa del bloque", dado que tanto Brasilia como Buenos Aires sí han coincidido en la necesidad de concretar acuerdos comerciales con otros mercados.En ese camino, la continuidad de Lula en Planalto parece ser una buena noticia para el avance de negociaciones con socios como Canadá o Japón. "Seguramente durante al menos un año ese sea el único espacio en el cual uno pueda encontrar ciertas novedades y articulaciones en el Mercosur", apuntó.Así las cosas, Pose deslizó que es posible que el debate sobre una "flexibilización" que habilite acuerdos bilaterales —una demanda muchas veces planteada por Uruguay— deba esperar un tiempo más.Pose también consideró que la victoria de Lula puede ser una noticia tranquilizadora para la Unión Europea y el acuerdo comercial firmado entre el Mercosur y el bloque europeo y que todavía se encuentra en vigencia provisional. Para el analista, una victoria de Flávio Bolsonaro hubiera abierto una interrogante sobre su política ambiental, el principal motivo de discordia entre Brasil y Europa en etapas anteriores de negociación del acuerdo, durante el mandato de Jair Bolsonaro (2019-2023).Que Brasil haya asegurado la "continuidad" de Lula puede facilitar "una aceptación relativa mayor por parte de Europa", subrayó Pose, recordando que, de todas maneras, el acuerdo todavía sigue en etapa de ratificación por parte de los países europeos.Más tajante, Benítez González opinó que "sin Lula, el Mercosur no podría cumplir con las exigencias de la Unión Europea", por lo que la victoria electoral del presidente brasileño resulta fundamental "incluso para los empresarios que quieren ganar plata". Según el analista paraguayo, las eventuales políticas medioambientales de Flávio Bolsonaro "hubieran impedido que el Mercosur pudiera venderle a Europa".

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