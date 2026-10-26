Lula da Silva gana las elecciones presidenciales de Brasil: así se desarrolló la contienda

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En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aventajó al actual mandatario: obtuvo cerca del 47% de los votos, frente al 45% de Lula. Como ninguno de los candidatos superó el umbral del 50% necesario para ganar en primera vuelta, la elección pasó a una segunda ronda, celebrada el 25 de octubre.

En la foto: Lula da Silva celebra su victoria en la segunda vuelta junto al diputado André Janones, en Sao Paulo, Brasil.