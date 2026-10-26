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Lula da Silva gana las elecciones presidenciales de Brasil: así se desarrolló la contienda
Lula da Silva gana las elecciones presidenciales de Brasil: así se desarrolló la contienda
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Las elecciones presidenciales brasileñas concluyeron el 25 de octubre con la victoria de Luiz Inacio Lula da Silva sobre Flavio Bolsonaro. Lula obtuvo el... 26.10.2026, Sputnik Mundo
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Este resultado representa una remontada histórica del mandatario y candidato del Partido de los Trabajadores, luego de perder por casi dos puntos en la primera vuelta contra el senador conservador a comienzos de octubre.Sputnik te invita a ver cómo se desarrollaron unas de las elecciones más reñidas de Brasil.
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Lula da Silva gana las elecciones presidenciales de Brasil: así se desarrolló la contienda

14:10 GMT 26.10.2026 (actualizado: 14:25 GMT 26.10.2026)
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Las elecciones presidenciales brasileñas concluyeron el 25 de octubre con la victoria de Luiz Inacio Lula da Silva sobre Flavio Bolsonaro. Lula obtuvo el 51,79% de los votos, frente al 48,21% de su rival, y aseguró un cuarto mandato presidencial.
Este resultado representa una remontada histórica del mandatario y candidato del Partido de los Trabajadores, luego de perder por casi dos puntos en la primera vuelta contra el senador conservador a comienzos de octubre.
Sputnik te invita a ver cómo se desarrollaron unas de las elecciones más reñidas de Brasil.
© REUTERS Amanda Perobelli

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aventajó al actual mandatario: obtuvo cerca del 47% de los votos, frente al 45% de Lula. Como ninguno de los candidatos superó el umbral del 50% necesario para ganar en primera vuelta, la elección pasó a una segunda ronda, celebrada el 25 de octubre.

En la foto: Lula da Silva celebra su victoria en la segunda vuelta junto al diputado André Janones, en Sao Paulo, Brasil.

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aventajó al actual mandatario: obtuvo cerca del 47% de los votos, frente al 45% de Lula. Como ninguno de los candidatos superó el umbral del 50% necesario para ganar en primera vuelta, la elección pasó a una segunda ronda, celebrada el 25 de octubre.En la foto: Lula da Silva celebra su victoria en la segunda vuelta junto al diputado André Janones, en Sao Paulo, Brasil. - Sputnik Mundo
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En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aventajó al actual mandatario: obtuvo cerca del 47% de los votos, frente al 45% de Lula. Como ninguno de los candidatos superó el umbral del 50% necesario para ganar en primera vuelta, la elección pasó a una segunda ronda, celebrada el 25 de octubre.

En la foto: Lula da Silva celebra su victoria en la segunda vuelta junto al diputado André Janones, en Sao Paulo, Brasil.

© REUTERS Jean Carniel

En tres semanas, Lula logró sumar más de diez millones de votos. En la segunda vuelta obtuvo unos 64 millones de sufragios, frente a unos 59,6 millones de Bolsonaro. La diferencia fue de unos 4,4 millones de votos, equivalentes a 3,58 puntos porcentuales.

En la foto: seguidores de Lula da Silva se reúnen para celebrar su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Sao Paulo.

En tres semanas, Lula logró sumar más de diez millones de votos. En la segunda vuelta obtuvo unos 64 millones de sufragios, frente a unos 59,6 millones de Bolsonaro. La diferencia fue de unos 4,4 millones de votos, equivalentes a 3,58 puntos porcentuales. En la foto: seguidores de Lula da Silva se reúnen para celebrar su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Sao Paulo. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Jean Carniel

En tres semanas, Lula logró sumar más de diez millones de votos. En la segunda vuelta obtuvo unos 64 millones de sufragios, frente a unos 59,6 millones de Bolsonaro. La diferencia fue de unos 4,4 millones de votos, equivalentes a 3,58 puntos porcentuales.

En la foto: seguidores de Lula da Silva se reúnen para celebrar su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Sao Paulo.

© REUTERS Mateus Bonomi

Desde la restauración de las elecciones presidenciales directas en Brasil, en 1989, nunca antes un candidato que hubiera quedado en segundo lugar en la primera vuelta había conseguido ganar la contienda presidencial en la segunda.

En la foto: una simpatizante del candidato presidencial Flavio Bolsonaro reacciona mientras espera los resultados de la segunda vuelta electoral.

Desde la restauración de las elecciones presidenciales directas en Brasil, en 1989, nunca antes un candidato que hubiera quedado en segundo lugar en la primera vuelta había conseguido ganar la contienda presidencial en la segunda.En la foto: una simpatizante del candidato presidencial Flavio Bolsonaro reacciona mientras espera los resultados de la segunda vuelta electoral. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Mateus Bonomi

Desde la restauración de las elecciones presidenciales directas en Brasil, en 1989, nunca antes un candidato que hubiera quedado en segundo lugar en la primera vuelta había conseguido ganar la contienda presidencial en la segunda.

En la foto: una simpatizante del candidato presidencial Flavio Bolsonaro reacciona mientras espera los resultados de la segunda vuelta electoral.

© REUTERS Diego Vara

Los resultados de la segunda vuelta muestran que Lula no solo movilizó sus bastiones tradicionales del noreste, sino que también recuperó parte del apoyo en los estados del sudeste, de gran importancia económica.

En la foto: seguidores de Lula reaccionan a los primeros resultados de la segunda vuelta electoral en Porto Alegre.

Los resultados de la segunda vuelta muestran que Lula no solo movilizó sus bastiones tradicionales del noreste, sino que también recuperó parte del apoyo en los estados del sudeste, de gran importancia económica.En la foto: seguidores de Lula reaccionan a los primeros resultados de la segunda vuelta electoral en Porto Alegre. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Diego Vara

Los resultados de la segunda vuelta muestran que Lula no solo movilizó sus bastiones tradicionales del noreste, sino que también recuperó parte del apoyo en los estados del sudeste, de gran importancia económica.

En la foto: seguidores de Lula reaccionan a los primeros resultados de la segunda vuelta electoral en Porto Alegre.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

El cambio de tendencia fue especialmente significativo en Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Según informaciones de los medios, estos estados desempeñaron un papel clave en el vuelco electoral.

En la foto: un cerdo de un simpatizante de Lula lleva accesorios electorales mientras su dueño espera los resultados de la segunda vuelta en Sao Paulo.

El cambio de tendencia fue especialmente significativo en Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Según informaciones de los medios, estos estados desempeñaron un papel clave en el vuelco electoral. En la foto: un cerdo de un simpatizante de Lula lleva accesorios electorales mientras su dueño espera los resultados de la segunda vuelta en Sao Paulo. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Natacha Pisarenko

El cambio de tendencia fue especialmente significativo en Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Según informaciones de los medios, estos estados desempeñaron un papel clave en el vuelco electoral.

En la foto: un cerdo de un simpatizante de Lula lleva accesorios electorales mientras su dueño espera los resultados de la segunda vuelta en Sao Paulo.

© AP Photo / Silvia Izquierdo

Minas Gerais, considerado estratégico en las campañas presidenciales brasileñas, destacó especialmente. Fue el único estado donde se produjo un cambio de ganador entre las dos vueltas: Flavio Bolsonaro obtuvo la mayoría en la primera, pero Lula revirtió el resultado y se impuso con el 50,43% de los votos en la segunda.

En la foto: una simpatizante de Lula besa una figura de cartón del presidente mientras celebra su victoria en la segunda vuelta electoral.

Minas Gerais, considerado estratégico en las campañas presidenciales brasileñas, destacó especialmente. Fue el único estado donde se produjo un cambio de ganador entre las dos vueltas: Flavio Bolsonaro obtuvo la mayoría en la primera, pero Lula revirtió el resultado y se impuso con el 50,43% de los votos en la segunda.En la foto: una simpatizante de Lula besa una figura de cartón del presidente mientras celebra su victoria en la segunda vuelta electoral. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Silvia Izquierdo

Minas Gerais, considerado estratégico en las campañas presidenciales brasileñas, destacó especialmente. Fue el único estado donde se produjo un cambio de ganador entre las dos vueltas: Flavio Bolsonaro obtuvo la mayoría en la primera, pero Lula revirtió el resultado y se impuso con el 50,43% de los votos en la segunda.

En la foto: una simpatizante de Lula besa una figura de cartón del presidente mientras celebra su victoria en la segunda vuelta electoral.

© AP Photo / Andre Penner

La contienda también estuvo marcada por controversias relacionadas con el procedimiento de votación. El Supremo Tribunal Federal alargó en dos horas el horario de funcionamiento de los centros electorales, una decisión que recibió críticas.

En la foto: seguidores de Lula llenan la avenida Paulista (Sao Paulo) durante una concentración para celebrar su victoria y su cuarto mandato.

La contienda también estuvo marcada por controversias relacionadas con el procedimiento de votación. El Supremo Tribunal Federal alargó en dos horas el horario de funcionamiento de los centros electorales, una decisión que recibió críticas.En la foto: seguidores de Lula llenan la avenida Paulista (Sao Paulo) durante una concentración para celebrar su victoria y su cuarto mandato. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Andre Penner

La contienda también estuvo marcada por controversias relacionadas con el procedimiento de votación. El Supremo Tribunal Federal alargó en dos horas el horario de funcionamiento de los centros electorales, una decisión que recibió críticas.

En la foto: seguidores de Lula llenan la avenida Paulista (Sao Paulo) durante una concentración para celebrar su victoria y su cuarto mandato.

© AP Photo / Eraldo Peres

Tras esta decisión, Flavio Bolsonaro exigió que se anularan los resultados. En la noche del 26 de octubre, declaró que no reconocía la victoria de Lula, a pesar de la diferencia de más de 4 millones de votos.

En la foto: Flavio Bolsonaro llega al acto de la noche electoral tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasilia.

Tras esta decisión, Flavio Bolsonaro exigió que se anularan los resultados. En la noche del 26 de octubre, declaró que no reconocía la victoria de Lula, a pesar de la diferencia de más de 4 millones de votos.En la foto: Flavio Bolsonaro llega al acto de la noche electoral tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasilia. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Eraldo Peres

Tras esta decisión, Flavio Bolsonaro exigió que se anularan los resultados. En la noche del 26 de octubre, declaró que no reconocía la victoria de Lula, a pesar de la diferencia de más de 4 millones de votos.

En la foto: Flavio Bolsonaro llega al acto de la noche electoral tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasilia.

© AP Photo / Silvia Izquierdo

En su discurso, tras conocer los resultados, Lula calificó la victoria como una derrota de la "injerencia externa" y prometió ampliar la participación ciudadana en las decisiones del Gobierno.

En la foto: seguidores de Lula celebran su victoria y su cuarto mandato presidencial en Río de Janeiro.

En su discurso, tras conocer los resultados, Lula calificó la victoria como una derrota de la &quot;injerencia externa&quot; y prometió ampliar la participación ciudadana en las decisiones del Gobierno.En la foto: seguidores de Lula celebran su victoria y su cuarto mandato presidencial en Río de Janeiro. - Sputnik Mundo
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En su discurso, tras conocer los resultados, Lula calificó la victoria como una derrota de la "injerencia externa" y prometió ampliar la participación ciudadana en las decisiones del Gobierno.

En la foto: seguidores de Lula celebran su victoria y su cuarto mandato presidencial en Río de Janeiro.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

El mandatario también subrayó su intención de colaborar con los congresistas electos.

En la foto: Lula saluda a sus simpatizantes tras votar en la segunda vuelta presidencial, en Sao Bernardo do Campo.

El mandatario también subrayó su intención de colaborar con los congresistas electos. En la foto: Lula saluda a sus simpatizantes tras votar en la segunda vuelta presidencial, en Sao Bernardo do Campo. - Sputnik Mundo
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El mandatario también subrayó su intención de colaborar con los congresistas electos.

En la foto: Lula saluda a sus simpatizantes tras votar en la segunda vuelta presidencial, en Sao Bernardo do Campo.

© AP Photo / Andre Penner

El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, afirmó que el Congreso trabajará para contribuir a la pacificación del país tras la proclamación de la reelección de Lula por parte del Tribunal Superior Electoral. Asimismo, instó al presidente a actuar con humildad para fortalecer la unidad nacional.

En la foto: Lula da Silva pronuncia su discurso de victoria tras ganar un cuarto mandato.

El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, afirmó que el Congreso trabajará para contribuir a la pacificación del país tras la proclamación de la reelección de Lula por parte del Tribunal Superior Electoral. Asimismo, instó al presidente a actuar con humildad para fortalecer la unidad nacional.En la foto: Lula da Silva pronuncia su discurso de victoria tras ganar un cuarto mandato. - Sputnik Mundo
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El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, afirmó que el Congreso trabajará para contribuir a la pacificación del país tras la proclamación de la reelección de Lula por parte del Tribunal Superior Electoral. Asimismo, instó al presidente a actuar con humildad para fortalecer la unidad nacional.

En la foto: Lula da Silva pronuncia su discurso de victoria tras ganar un cuarto mandato.

© REUTERS Ricardo Moraes

En el ámbito internacional, los expertos consideran que el presidente reelegido tendrá que equilibrar la continuidad de la cooperación con Rusia y China en el marco de los BRICS con la necesidad de evitar un deterioro de las relaciones con Estados Unidos.

En la foto: una simpatizante de Lula reacciona a los primeros resultados de la segunda vuelta electoral en Río de Janeiro.

En el ámbito internacional, los expertos consideran que el presidente reelegido tendrá que equilibrar la continuidad de la cooperación con Rusia y China en el marco de los BRICS con la necesidad de evitar un deterioro de las relaciones con Estados Unidos.En la foto: una simpatizante de Lula reacciona a los primeros resultados de la segunda vuelta electoral en Río de Janeiro. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Ricardo Moraes

En el ámbito internacional, los expertos consideran que el presidente reelegido tendrá que equilibrar la continuidad de la cooperación con Rusia y China en el marco de los BRICS con la necesidad de evitar un deterioro de las relaciones con Estados Unidos.

En la foto: una simpatizante de Lula reacciona a los primeros resultados de la segunda vuelta electoral en Río de Janeiro.

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