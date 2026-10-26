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Lula se impone ante Bolsonaro y tendrá un cuarto mandato como presidente de Brasil
Lula se impone ante Bolsonaro y tendrá un cuarto mandato como presidente de Brasil
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El Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó que la elección presidencial en Brasil está matemáticamente definida a favor de Luiz Inácio Lula da Silva, actual... 26.10.2026, Sputnik Mundo
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Al haberse escrutado el 99,79% de un total de 499.248 secciones electorales a nivel nacional, las autoridades del máximo organismo electoral señalaron que la tendencia es irreversible, garantizando el triunfo del mandatario en esta jornada de votación.De acuerdo con los datos del recuento oficial, Lula da Silva obtiene el 51,75% de los votos válidos frente al 48,25% alcanzado por su opositor, Flavio Bolsonaro. Con este resultado parcial pero decisivo, la diferencia a favor de Lula aumenta a 3,5 puntos porcentuales con más del 98% de las secciones electorales contabilizadas en todo el territorio brasileño.Este resultado representa una remontada histórica del mandatario y candidato del Partido de los Trabajadores, luego de perder por casi dos puntos en la primera vuelta contra el senador conservador a comienzos de octubre.
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Lula se impone ante Bolsonaro y tendrá un cuarto mandato como presidente de Brasil

00:20 GMT 26.10.2026
© AP Photo / Andre PennerLuiz Inácio Lula da Silva fue reelegido como presidente de Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido como presidente de Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 26.10.2026
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El Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó que la elección presidencial en Brasil está matemáticamente definida a favor de Luiz Inácio Lula da Silva, actual mandatario de la nación sudamericana.
Al haberse escrutado el 99,79% de un total de 499.248 secciones electorales a nivel nacional, las autoridades del máximo organismo electoral señalaron que la tendencia es irreversible, garantizando el triunfo del mandatario en esta jornada de votación.
El algoritmo tiene un rol determinante: cuestionan en Brasil la propaganda política en Meta - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2026
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"El algoritmo tiene un rol determinante": cuestionan en Brasil la propaganda política en Meta*
16 de octubre, 18:44 GMT
De acuerdo con los datos del recuento oficial, Lula da Silva obtiene el 51,75% de los votos válidos frente al 48,25% alcanzado por su opositor, Flavio Bolsonaro. Con este resultado parcial pero decisivo, la diferencia a favor de Lula aumenta a 3,5 puntos porcentuales con más del 98% de las secciones electorales contabilizadas en todo el territorio brasileño.
Este resultado representa una remontada histórica del mandatario y candidato del Partido de los Trabajadores, luego de perder por casi dos puntos en la primera vuelta contra el senador conservador a comienzos de octubre.
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