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Lula se impone ante Bolsonaro y tendrá un cuarto mandato como presidente de Brasil

Lula se impone ante Bolsonaro y tendrá un cuarto mandato como presidente de Brasil

Sputnik Mundo

El Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó que la elección presidencial en Brasil está matemáticamente definida a favor de Luiz Inácio Lula da Silva, actual... 26.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-26T00:20+0000

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Al haberse escrutado el 99,79% de un total de 499.248 secciones electorales a nivel nacional, las autoridades del máximo organismo electoral señalaron que la tendencia es irreversible, garantizando el triunfo del mandatario en esta jornada de votación.De acuerdo con los datos del recuento oficial, Lula da Silva obtiene el 51,75% de los votos válidos frente al 48,25% alcanzado por su opositor, Flavio Bolsonaro. Con este resultado parcial pero decisivo, la diferencia a favor de Lula aumenta a 3,5 puntos porcentuales con más del 98% de las secciones electorales contabilizadas en todo el territorio brasileño.Este resultado representa una remontada histórica del mandatario y candidato del Partido de los Trabajadores, luego de perder por casi dos puntos en la primera vuelta contra el senador conservador a comienzos de octubre.

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