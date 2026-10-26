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La reanudación de las negociaciones sobre Ucrania no implica restricciones militares, subraya el Kremlin

La reanudación de las negociaciones sobre Ucrania no implica restricciones militares, subraya el Kremlin

Sputnik Mundo

Se avecina una discusión seria, con un sinfín de detalles, para resolver el conflicto en Ucrania, comentó a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri... 26.10.2026, Sputnik Mundo

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En cuanto al proceso de paz, Peskov indicó que el debate público sobre los detalles del acuerdo con Ucrania podría resultar perjudicial.Además, puso de relieve que Rusia espera que Ucrania cumpla los acuerdos de un alto el fuego en la ciudad de Alioshki, en la región de Jersón.El 23 de octubre, la Casa Blanca anunció que el presidente de EEUU, Donald Trump, logró negociar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania en Alioshki a partir del próximo 29 de octubre, con el objetivo de permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de civiles a través de un corredor seguro.En este sentido, recalcó que el mecanismo de alto el fuego en Alioshki podría servir de ejemplo para alcanzar acuerdos similares en otros sectores del conflicto.El papel de Lula en los BRICSEl reelegido presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, contribuye significativamente al desarrollo de las relaciones bilaterales y a la cooperación en el marco de los BRICS, declaró Peskov.Luiz Inacio Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil el 25 de octubre de 2026, tras imponerse en la segunda vuelta al candidato del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, con el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de su rival.El resultado revirtió la ventaja que Bolsonaro había obtenido en la primera vuelta y confirmó la continuidad de Lula al frente del país sudamericano. Con esta victoria, el líder del Partido de los Trabajadores obtiene su cuarto triunfo en unas elecciones presidenciales, después de sus victorias de 2002, 2006 y 2022.Nuevas autoridades serbiasMoscú espera que las nuevas autoridades serbias se esfuercen por mantener relaciones constructivas con Rusia, enfatizó Peskov.La víspera, el expresidente serbio Aleksandar Vucic reconoció la derrota de su coalición Serbia Unida en las recientes elecciones parlamentarias, así como la victoria de la Lista Estudiantil."Nosotros tenemos la intención de seguir impulsando plenamente el desarrollo de nuestras relaciones con Belgrado, pero, como saben, para bailar un tango se necesitan dos", sostuvo Peskov.

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