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Putin felicita a Lula por su victoria electoral y le desea éxitos al frente de Brasil

Putin felicita a Lula por su victoria electoral y le desea éxitos al frente de Brasil

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió este 26 de octubre un telegrama de felicitación a Luiz Inacio Lula da Silva por su reelección como presidente de... 26.10.2026, Sputnik Mundo

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El mandatario del país euroasiático destacó el aporte personal de Lula al fortalecimiento de la asociación estratégica entre ambos países y expresa la voluntad de continuar el trabajo conjunto para ampliar la cooperación bilateral en todos los ámbitos, así como la interacción constructiva en el marco de la ONU, los BRICS, el G20 y otros foros multilaterales.Finalmente, Putin también felicitó a Lula por su cumpleaños y le deseó salud, felicidad, bienestar y nuevos éxitos en su labor de jefe de Estado en beneficio del pueblo brasileño.Luiz Inacio Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil el 25 de octubre de 2026, tras imponerse en la segunda vuelta al candidato del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, con el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de su rival. El resultado revirtió la ventaja que Bolsonaro había obtenido en la primera vuelta y confirmó la continuidad de Lula al frente del país sudamericano. Con esta victoria, el líder del Partido de los Trabajadores obtiene su cuarto triunfo en unas elecciones presidenciales, después de sus victorias de 2002, 2006 y 2022.

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