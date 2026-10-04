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Así van los primeros resultados de los comicios en Brasil
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Sputnik Mundo
04.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-04T19:50+0000
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Así van los primeros resultados de los comicios en Brasil
19:50 GMT 04.10.2026 (actualizado: 20:17 GMT 04.10.2026)
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