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Rusia anuncia un régimen de silencio en la dirección de Jersón con motivo de la operación humanitaria en Alioshki

Rusia anuncia un régimen de silencio en la dirección de Jersón con motivo de la operación humanitaria en Alioshki

Sputnik Mundo

Rusia suspenderá las hostilidades a partir de las 4:00 hora de Moscú (01:00 GMT) del 27 de octubre en la dirección de Jersón debido a la operación humanitaria... 23.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-23T16:11+0000

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Para salvaguardar la seguridad de las personas y realizar la entrega de suministros de importancia social, se organizarán labores de reconocimiento de ingeniería y se garantizará el desplazamiento seguro de un convoy humanitario hasta la zona, precisó.Previamente, desde el Kremlin informaron que militares están trabajando para acordar los plazos del alto al fuego en la zona de Alioshki. La primera dama de EEUU, Melania Trump, desempeña el papel coordinadora en la misión humanitaria, precisaron. Alioshki se encuentra en la orilla izquierda del río Dniéper, frente a la ciudad de Jersón, controlada por las FFAA ucranianas.Anteriormente, las autoridades de la región de Jersón informaron que el Ejército de Ucrania minaba a distancia las vías de acceso y atacaba el transporte con drones, en un intento de bloquear suministros críticos para provocar una situación humanitaria complicada.La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, denunció que el régimen de Kiev busca aprovechar la grave situación humanitaria en Alioshki para escenificar un montaje de Bucha 2.0 y culpar a Rusia.En su reciente llamada telefónica con el papa León XIV, el presidente ruso, Vladímir Putin, también dio una explicación exhaustiva sobre la responsabilidad que ostenta Kiev por la emergencia que se ha formado en Alioshki.

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