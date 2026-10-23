https://noticiaslatam.lat/20261023/rusia-anuncia-un-regimen-de-silencio-en-la-direccion-de-jerson-con-motivo-de-la-operacion-1175569132.html
Rusia anuncia un régimen de silencio en la dirección de Jersón con motivo de la operación humanitaria en Alioshki
Rusia anuncia un régimen de silencio en la dirección de Jersón con motivo de la operación humanitaria en Alioshki
Sputnik Mundo
Rusia suspenderá las hostilidades a partir de las 4:00 hora de Moscú (01:00 GMT) del 27 de octubre en la dirección de Jersón debido a la operación humanitaria... 23.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-23T16:11+0000
2026-10-23T16:11+0000
2026-10-23T17:20+0000
defensa
rusia
jersón
valeri guerásimov
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175226925_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61560f52015a65fd29ea5ab7e9585ab3.jpg
Para salvaguardar la seguridad de las personas y realizar la entrega de suministros de importancia social, se organizarán labores de reconocimiento de ingeniería y se garantizará el desplazamiento seguro de un convoy humanitario hasta la zona, precisó.Previamente, desde el Kremlin informaron que militares están trabajando para acordar los plazos del alto al fuego en la zona de Alioshki. La primera dama de EEUU, Melania Trump, desempeña el papel coordinadora en la misión humanitaria, precisaron. Alioshki se encuentra en la orilla izquierda del río Dniéper, frente a la ciudad de Jersón, controlada por las FFAA ucranianas.Anteriormente, las autoridades de la región de Jersón informaron que el Ejército de Ucrania minaba a distancia las vías de acceso y atacaba el transporte con drones, en un intento de bloquear suministros críticos para provocar una situación humanitaria complicada.La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, denunció que el régimen de Kiev busca aprovechar la grave situación humanitaria en Alioshki para escenificar un montaje de Bucha 2.0 y culpar a Rusia.En su reciente llamada telefónica con el papa León XIV, el presidente ruso, Vladímir Putin, también dio una explicación exhaustiva sobre la responsabilidad que ostenta Kiev por la emergencia que se ha formado en Alioshki.
https://noticiaslatam.lat/20251229/1169898448.html
jersón
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175226925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51340294dd2805ff50c2c0a18b254034.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, jersón, valeri guerásimov, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania
rusia, jersón, valeri guerásimov, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania
Rusia anuncia un régimen de silencio en la dirección de Jersón con motivo de la operación humanitaria en Alioshki
16:11 GMT 23.10.2026 (actualizado: 17:20 GMT 23.10.2026)
Rusia suspenderá las hostilidades a partir de las 4:00 hora de Moscú (01:00 GMT) del 27 de octubre en la dirección de Jersón debido a la operación humanitaria en Alioshki, anunció el jefe del Estado Mayor de las FFAA rusas, Valeri Guerásimov. Se garantizará el paso seguro del convoy y el transporte de mercancías esenciales, precisó.
"En relación con una operación humanitaria en las inmediaciones de la ciudad de Alioshki, en la región de Jersón, las FFAA rusas cesarán el fuego en la dirección de Jersón e introducirán un régimen de silencio a partir de las 04:00 horas [hora de Moscú] del 27 de octubre de 2026", confirmó el jefe del Estado Mayor de las FFAA rusas, Valeri Guerásimov, citado por el Ministerio de Defensa ruso.
Para salvaguardar la seguridad de las personas y realizar la entrega de suministros de importancia social, se organizarán labores de reconocimiento de ingeniería y se garantizará el desplazamiento seguro de un convoy humanitario hasta la zona, precisó.
Previamente, desde el Kremlin informaron que militares están trabajando para acordar los plazos del alto al fuego
en la zona de Alioshki. La primera dama de EEUU, Melania Trump, desempeña el papel coordinadora en la misión humanitaria, precisaron.
29 de diciembre 2025, 18:40 GMT
Alioshki se encuentra en la orilla izquierda del río Dniéper, frente a la ciudad de Jersón, controlada por las FFAA ucranianas.
Anteriormente, las autoridades de la región de Jersón informaron que el Ejército de Ucrania minaba a distancia las vías de acceso y atacaba el transporte con drones, en un intento de bloquear suministros críticos para provocar una situación humanitaria complicada.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, denunció que el régimen de Kiev busca aprovechar la grave situación humanitaria en Alioshki para escenificar un montaje de Bucha
2.0 y culpar a Rusia.
En su reciente llamada telefónica con el papa León XIV, el presidente ruso, Vladímir Putin, también dio una explicación exhaustiva sobre la responsabilidad
que ostenta Kiev por la emergencia que se ha formado en Alioshki.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.