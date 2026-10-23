Un acuerdo duradero en Ucrania debe consagrar el principio de seguridad indivisible, señala un experto

"No es casualidad que el Kremlin haya señalado el establecimiento de un marco de seguridad para Rusia y Ucrania, tras el fin del conflicto, como el eje central de las conversaciones trilaterales, expresando su disposición a retomar este formato a mediados de noviembre", comenta.La neutralidad de UcraniaPacini sostiene que un acuerdo posterior al conflicto debería garantizar la plena neutralidad militar de Ucrania, descartando tanto su ingreso en la OTAN como la presencia de bases militares extranjeras. Asimismo, menciona la necesidad de establecer límites acordados a las fuerzas militares y garantías de seguridad multilaterales que involucren a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida Rusia.Además, descarta tanto el modelo de neutralidad al estilo finlandés como las garantías basadas en el artículo 5, al considerarlos inviables.Ya hay bases para una nueva arquitectura de seguridadEn cuanto a los principios que sustentarían una nueva arquitectura de seguridad europea, el experto subraya: "El punto de partida ya existe en los documentos que el propio Occidente ha suscrito: la Carta de Estambul de la OSCE [Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa] de 1999 y la Declaración de Astaná de 2010".Ambos textos ratifican dos principios: la libertad de cada Estado para elegir sus propias alianzas y el compromiso de no fortalecer la propia seguridad a costa de la de terceros, explica Pacini. Añade que, durante los últimos 30 años, Occidente ha aplicado el primer principio, pero ha ignorado el segundo.Actualmente, Occidente se encuentra dividido: Washington y las capitales europeas ya no siguen la misma agenda. Mientras la Administración de Donald Trump busca normalizar las relaciones con Moscú, los líderes de la UE continúan barajando ideas peligrosas que podrían intensificar el conflicto en Ucrania.
Las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania se están orientando hacia una revisión de la arquitectura de seguridad europea, afirma a Sputnik Lorenzo Maria Pacini, profesor asociado de filosofía política y geopolítica en Unidolomiti, en Belluno (Italia).
"No es casualidad que el Kremlin haya señalado el establecimiento de un marco de seguridad para Rusia y Ucrania, tras el fin del conflicto, como el eje central de las conversaciones trilaterales, expresando su disposición a retomar este formato a mediados de noviembre", comenta.
La neutralidad de Ucrania
Pacini sostiene que un acuerdo posterior al conflicto debería garantizar la plena neutralidad militar de Ucrania, descartando tanto su ingreso en la OTAN como la presencia de bases militares extranjeras. Asimismo, menciona la necesidad de establecer límites acordados a las fuerzas militares y garantías de seguridad multilaterales que involucren a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida Rusia.
Además, descarta tanto el modelo de neutralidad al estilo finlandés como las garantías basadas en el artículo 5, al considerarlos inviables.
Ya hay bases para una nueva arquitectura de seguridad
En cuanto a los principios que sustentarían una nueva arquitectura de seguridad europea, el experto subraya: "El punto de partida ya existe en los documentos que el propio Occidente ha suscrito: la Carta de Estambul de la OSCE [Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa] de 1999 y la Declaración de Astaná de 2010".
Ambos textos ratifican dos principios: la libertad de cada Estado para elegir sus propias alianzas y el compromiso de no fortalecer la propia seguridad a costa de la de terceros, explica Pacini. Añade que, durante los últimos 30 años, Occidente ha aplicado el primer principio, pero ha ignorado el segundo.
"Una arquitectura duradera debe integrar ambos principios; esto implica, como mínimo, considerar la indivisibilidad de la seguridad no como una mera retórica, sino como un principio vinculante", añadió.
Actualmente, Occidente se encuentra dividido: Washington y las capitales europeas ya no siguen la misma agenda. Mientras la Administración de Donald Trump busca normalizar las relaciones con Moscú, los líderes de la UE continúan barajando ideas peligrosas que podrían intensificar el conflicto en Ucrania.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).