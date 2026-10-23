Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261023/un-acuerdo-duradero-en-ucrania-debe-consagrar-el-principio-de-seguridad-indivisible-senala-un-1175575473.html
Un acuerdo duradero en Ucrania debe consagrar el principio de seguridad indivisible, señala un experto
Un acuerdo duradero en Ucrania debe consagrar el principio de seguridad indivisible, señala un experto
Sputnik Mundo
Las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania se están orientando hacia una revisión de la arquitectura de seguridad europea, afirma a Sputnik... 23.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-23T21:58+0000
2026-10-23T21:58+0000
internacional
política
ministerio de desarrollo económico de rusia
donald trump
ucrania
occidente
otan
kremlin
onu
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0a/1175387440_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3374e35c1c1b3995bf83d79360fbbfc2.jpg
"No es casualidad que el Kremlin haya señalado el establecimiento de un marco de seguridad para Rusia y Ucrania, tras el fin del conflicto, como el eje central de las conversaciones trilaterales, expresando su disposición a retomar este formato a mediados de noviembre", comenta.La neutralidad de UcraniaPacini sostiene que un acuerdo posterior al conflicto debería garantizar la plena neutralidad militar de Ucrania, descartando tanto su ingreso en la OTAN como la presencia de bases militares extranjeras. Asimismo, menciona la necesidad de establecer límites acordados a las fuerzas militares y garantías de seguridad multilaterales que involucren a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida Rusia.Además, descarta tanto el modelo de neutralidad al estilo finlandés como las garantías basadas en el artículo 5, al considerarlos inviables.Ya hay bases para una nueva arquitectura de seguridadEn cuanto a los principios que sustentarían una nueva arquitectura de seguridad europea, el experto subraya: "El punto de partida ya existe en los documentos que el propio Occidente ha suscrito: la Carta de Estambul de la OSCE [Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa] de 1999 y la Declaración de Astaná de 2010".Ambos textos ratifican dos principios: la libertad de cada Estado para elegir sus propias alianzas y el compromiso de no fortalecer la propia seguridad a costa de la de terceros, explica Pacini. Añade que, durante los últimos 30 años, Occidente ha aplicado el primer principio, pero ha ignorado el segundo.Actualmente, Occidente se encuentra dividido: Washington y las capitales europeas ya no siguen la misma agenda. Mientras la Administración de Donald Trump busca normalizar las relaciones con Moscú, los líderes de la UE continúan barajando ideas peligrosas que podrían intensificar el conflicto en Ucrania.
https://noticiaslatam.lat/20261023/rusia-y-ucrania-realizan-un-canje-de-prisioneros-de-guerra-bajo-la-formula-270-por-270-1175566581.html
ucrania
occidente
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0a/1175387440_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_da26ba3dfeca151558098ee2641d94d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, ministerio de desarrollo económico de rusia, donald trump, ucrania, occidente, otan, kremlin, onu, eeuu, seguridad
política, ministerio de desarrollo económico de rusia, donald trump, ucrania, occidente, otan, kremlin, onu, eeuu, seguridad

Un acuerdo duradero en Ucrania debe consagrar el principio de seguridad indivisible, señala un experto

21:58 GMT 23.10.2026
© AP Photo / Jae C. HongEl presidente de EEUU, Donald Trump, estrecha la mano del mandatario ruso Vladimir Putin durante una conferencia de prensa conjunta en Alaska
El presidente de EEUU, Donald Trump, estrecha la mano del mandatario ruso Vladimir Putin durante una conferencia de prensa conjunta en Alaska - Sputnik Mundo, 1920, 23.10.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
Síguenos en
Las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania se están orientando hacia una revisión de la arquitectura de seguridad europea, afirma a Sputnik Lorenzo Maria Pacini, profesor asociado de filosofía política y geopolítica en Unidolomiti, en Belluno (Italia).
"No es casualidad que el Kremlin haya señalado el establecimiento de un marco de seguridad para Rusia y Ucrania, tras el fin del conflicto, como el eje central de las conversaciones trilaterales, expresando su disposición a retomar este formato a mediados de noviembre", comenta.

La neutralidad de Ucrania

Pacini sostiene que un acuerdo posterior al conflicto debería garantizar la plena neutralidad militar de Ucrania, descartando tanto su ingreso en la OTAN como la presencia de bases militares extranjeras. Asimismo, menciona la necesidad de establecer límites acordados a las fuerzas militares y garantías de seguridad multilaterales que involucren a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida Rusia.
Además, descarta tanto el modelo de neutralidad al estilo finlandés como las garantías basadas en el artículo 5, al considerarlos inviables.
Retorno de los militares rusos del cautiverio ucraniano en el maro de un intercambio de prisioneros de guerra - Sputnik Mundo, 1920, 23.10.2026
Defensa
Rusia y Ucrania realizan un canje de prisioneros de guerra bajo la fórmula 270 por 270
11:08 GMT

Ya hay bases para una nueva arquitectura de seguridad

En cuanto a los principios que sustentarían una nueva arquitectura de seguridad europea, el experto subraya: "El punto de partida ya existe en los documentos que el propio Occidente ha suscrito: la Carta de Estambul de la OSCE [Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa] de 1999 y la Declaración de Astaná de 2010".
Ambos textos ratifican dos principios: la libertad de cada Estado para elegir sus propias alianzas y el compromiso de no fortalecer la propia seguridad a costa de la de terceros, explica Pacini. Añade que, durante los últimos 30 años, Occidente ha aplicado el primer principio, pero ha ignorado el segundo.
"Una arquitectura duradera debe integrar ambos principios; esto implica, como mínimo, considerar la indivisibilidad de la seguridad no como una mera retórica, sino como un principio vinculante", añadió.
Actualmente, Occidente se encuentra dividido: Washington y las capitales europeas ya no siguen la misma agenda. Mientras la Administración de Donald Trump busca normalizar las relaciones con Moscú, los líderes de la UE continúan barajando ideas peligrosas que podrían intensificar el conflicto en Ucrania.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала