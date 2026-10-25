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Vucic admite la derrota en las elecciones parlamentarias de Serbia

Vucic admite la derrota en las elecciones parlamentarias de Serbia

Sputnik Mundo

El presidente Aleksandar Vucic hizo dichas declaraciones basándose en los resultados preliminares obtenidos a partir de una muestra estratificada. 25.10.2026, Sputnik Mundo

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"A partir de la muestra estratificada, queda claro que hemos perdido", afirmó.Según indicó, la "Lista de los Estudiantes" obtuvo 135 escaños, mientras que su bloque consiguió 105.

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