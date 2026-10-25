https://noticiaslatam.lat/20261025/vucic-admite-la-derrota-en-las-elecciones-parlamentarias-de-serbia-1175589578.html
Vucic admite la derrota en las elecciones parlamentarias de Serbia
Vucic admite la derrota en las elecciones parlamentarias de Serbia
Sputnik Mundo
El presidente Aleksandar Vucic hizo dichas declaraciones basándose en los resultados preliminares obtenidos a partir de una muestra estratificada. 25.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-25T20:59+0000
2026-10-25T20:59+0000
2026-10-25T20:59+0000
internacional
aleksandar vucic
serbia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/05/1d/1139996059_0:117:1128:752_1920x0_80_0_0_527c90735d786c6faa50590f1110e62f.jpg
"A partir de la muestra estratificada, queda claro que hemos perdido", afirmó.Según indicó, la "Lista de los Estudiantes" obtuvo 135 escaños, mientras que su bloque consiguió 105.
https://noticiaslatam.lat/20260929/revelan-cuanto-mas-caro-seria-para-serbia-el-gas-de-eeuu-y-europa-frente-al-procedente-de-rusia-1175225170.html
serbia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/05/1d/1139996059_63:0:1066:752_1920x0_80_0_0_10493ec7322684f1779e19a0405f7e4b.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aleksandar vucic, serbia
Vucic admite la derrota en las elecciones parlamentarias de Serbia
El presidente Aleksandar Vucic hizo dichas declaraciones basándose en los resultados preliminares obtenidos a partir de una muestra estratificada.
"A partir de la muestra estratificada, queda claro que hemos perdido", afirmó.
29 de septiembre, 08:29 GMT
Según indicó, la "Lista de los Estudiantes" obtuvo 135 escaños, mientras que su bloque consiguió 105.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.