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Vucic admite la derrota en las elecciones parlamentarias de Serbia
Vucic admite la derrota en las elecciones parlamentarias de Serbia
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El presidente Aleksandar Vucic hizo dichas declaraciones basándose en los resultados preliminares obtenidos a partir de una muestra estratificada. 25.10.2026, Sputnik Mundo
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"A partir de la muestra estratificada, queda claro que hemos perdido", afirmó.Según indicó, la "Lista de los Estudiantes" obtuvo 135 escaños, mientras que su bloque consiguió 105.
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Vucic admite la derrota en las elecciones parlamentarias de Serbia

20:59 GMT 25.10.2026
© Sputnik / Lola DjordjevicEl presidente serbio, Aleksandar Vucic, habla sobre la situación en Kosovo el 29 de mayo de 2023
El presidente serbio, Aleksandar Vucic, habla sobre la situación en Kosovo el 29 de mayo de 2023 - Sputnik Mundo, 1920, 25.10.2026
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El presidente Aleksandar Vucic hizo dichas declaraciones basándose en los resultados preliminares obtenidos a partir de una muestra estratificada.
"A partir de la muestra estratificada, queda claro que hemos perdido", afirmó.
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Según indicó, la "Lista de los Estudiantes" obtuvo 135 escaños, mientras que su bloque consiguió 105.
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