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Revelan cuánto más caro sería para Serbia el gas de EEUU y Europa frente al procedente de Rusia

Revelan cuánto más caro sería para Serbia el gas de EEUU y Europa frente al procedente de Rusia

Sputnik Mundo

El gas procedente de EEUU y Europa, a precios de mercado, le saldría a Serbia 12 millones de euros más caro a la semana que el ruso, comentó a Sputnik el alto... 29.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-29T08:29+0000

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"¿Y ahora qué?, ¿tenemos que imponer sanciones a Rusia, romper relaciones con Gazprom y pagar 12 millones de euros más a la semana?", ironizó.El presidente serbio, Aleksandar Vucic, declaró anteriormente que durante su conversación telefónica con Vladímir Putin abordó el suministro de gas ruso a Serbia, cuyo contrato actual expira el 30 de septiembre. Según Vucic, espera que el precio se sitúe en 318 euros por cada 1.000 metros cúbicos, frente a los 868 euros del mercado.Esto ocurre en un contexto de presión constante de los países europeos sobre Serbia para que abandone el gas ruso y adopte las sanciones contra Moscú, mientras Europa afronta desde 2022 una crisis energética vinculada a las restricciones sobre los suministros energéticos rusos.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.La causa de la mayor demanda de GNL ruso fue la crisis en Oriente Medio. Los daños en la infraestructura energética y el control iraní sobre el estrecho de Ormuz provocaron una reducción de los suministros de gas catarí, lo que disparó los precios mundiales.

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