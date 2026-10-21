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La UE muestra una postura "ambivalente y ansiosa" ante el futuro del Ártico

La UE muestra una postura "ambivalente y ansiosa" ante el futuro del Ártico

Sputnik Mundo

La nueva estrategia europea refuerza la vigilancia marítima y las capacidades militares en el Ártico, mientras Bruselas busca reducir su dependencia... 21.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-21T06:12+0000

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La Unión Europea (UE) presentó un nuevo plan para el Ártico, que amplía el enfoque de seguridad militar y competencia geopolítica, en contraste con el documento de 2021, centrado principalmente en el cambio climático y la contaminación, según un borrador citado por medios internacionales.Entre las medidas previstas figuran un centro de vigilancia para rastrear actividades marítimas sospechosas, infraestructura portuaria y aeroportuaria para facilitar despliegues militares y mecanismos para supervisar y reparar cables submarinos. El plan también contempla reforzar la flota europea de rompehielos.De acuerdo con el diario The Times, la estrategia destinaría 260 millones de euros (292 millones de dólares) a tecnologías militares adaptadas a las condiciones del Ártico, incluidos sensores de largo alcance y aeronaves preparadas para climas extremos.El creciente interés por la región responde también a su importancia económica y comercial. El deshielo abre nuevas posibilidades para las rutas marítimas y el acceso a minerales estratégicos, mientras que los datos de Lloyd’s List Intelligence citados por Financial Times indican que los viajes por la Ruta Marítima del Norte llegaron a 133 en septiembre, aproximadamente cuatro veces el registro del mismo mes de 2022.La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sostuvo que Occidente debe impedir que China y Rusia conviertan las nuevas rutas árticas en espacios de dominio estratégico. También cuestionó que las actividades científicas de ambos países se limiten exclusivamente a la investigación sobre el cambio climático.Sin embargo, especialistas citados por el diario chino Global Times consideran que el planteamiento europeo refleja una postura ambivalente: la UE busca mayor autonomía ante las acciones de Estados Unidos, pero evita una confrontación directa con Washington y señala a Pekín y Moscú como competidores regionales. El investigador Zhao Junjie defendió que la gobernanza del Ártico debe priorizar la cooperación multilateral.Las tensiones transatlánticas se han intensificado por las aspiraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. En septiembre, Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron un acuerdo para ampliar las actividades militares estadounidenses en la isla, incluida la modernización de la Base Espacial Pituffik y la creación de zonas de defensa adicionales.Kallas reconoció que la disputa por Groenlandia dejó consecuencias para la confianza entre Europa y Estados Unidos. En una entrevista con The Times, comparó el daño a la alianza con un jarrón roto que puede repararse, pero que ya no vuelve a ser el mismo.Por su parte, especialistas chinos defendieron que Pekín, como observador del Consejo Ártico, tiene derecho a participar en la gobernanza regional y señalaron que la cooperación en investigación científica, transporte marítimo y desarrollo de recursos puede contribuir a la estabilidad. En ese contexto, las críticas a la nueva estrategia europea apuntan al riesgo de que la competencia entre potencias desplace la cooperación internacional en una región de creciente importancia estratégica.

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