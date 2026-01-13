https://noticiaslatam.lat/20260113/podria-haber-un-cisma-interno-por-que-la-cohesion-de-la-otan-pende-del-fragil-hilo-de-groenlandia-1170312310.html

"Podría haber un cisma interno": ¿por qué la cohesión de la OTAN pende del frágil hilo de Groenlandia?

"Podría haber un cisma interno": ¿por qué la cohesión de la OTAN pende del frágil hilo de Groenlandia?

Sputnik Mundo

Los deseos de EEUU de hacerse con el control de Groenlandia datan del siglo pasado y obedecen a un expansionismo que se acentúa con Donald Trump, quien no ha... 13.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-13T02:03+0000

2026-01-13T02:03+0000

2026-01-13T02:20+0000

internacional

📲 opinión y análisis

otan

groenlandia

eeuu

donald trump

unión europea (ue)

mark rutte

política

🛡️ fuerzas armadas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0d/1170318771_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_abccc422da014b3d4932ad04fe0a9332.jpg

Un país de 58.000 habitantes pero abundantes recursos minerales estratégicos parece ser la nueva manzana de la discordia en el teatro geopolítico. Se trata de Groenlandia, la isla más grande del planeta que, en palabras de Trump, es esencial para la seguridad nacional de EEUU, ya sea como tierra fértil de riquezas o gigantesca base militar. Ya sea mediante una transacción económica, una coacción política o una invasión militar, la Casa Blanca ha amagado con controlar el hostil territorio groenlandés, fundamental —según lo dicho por el vicepresidente— para la defensa antimisiles de EEUU y de todo el mundo. El problema es que las amenazas proferidas por Trump pueden considerarse como "fuego amigo" en Occidente. Groenlandia pertenece —en calidad de nación autónoma— al Reino de Dinamarca, que a su vez forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desde 1949. EEUU es el líder tácito de esa alianza militar; incluso Mark Rutte llamó "papi" a Trump hace unos cuantos meses. Técnicamente, una intervención estadounidense en Groenlandia debería activar una respuesta conjunta del bloque, ¿pero qué hacer si la orden procede directamente desde el Despacho Oval, quizá la verdadera oficina central de la alianza nacida hace 77 años al calor de la Guerra Fría?El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ha sido claro: "Nuestra seguridad y defensa son responsabilidad de la OTAN. Este es un principio fundamental e inquebrantable". Trump, por su parte, habla de la isla ártica como si fuese un condominio que puede comprar mañana. O una tierra yerma que, en cualquier momento, puede ser un estado más de EEUU. Copenhague, en tanto, rechaza el interés expansionista de la Casa Blanca, pero sus reclamos no han obtenido el eco suficiente de toda la Unión Europea (UE), que simplemente deja pasar los comentarios de Trump. ¿La OTAN está en riesgo?Tras varios años de utilizar al conflicto en Ucrania como pretexto para justificar sus políticas y narrativas antirrusas y claramente expansionistas, hoy la OTAN se enfrenta a una nueva disyuntiva, con un presidente de EEUU que, lejos de ver por el bloque, observa sus propios intereses, incluso aunque estos violen la soberanía de un país integrante de la Alianza, observa en entrevista con Sputnik Alejandro Salgó Valencia, doctor en Ciencias Políticas de la UNAM con especialidad en Relaciones Internacionales.Sin embargo, esta demostración de fuerza podría poner en riesgo la existencia o el sentido mismo de la Alianza atlántica. De hecho, el senador demócrata Chris Murphy —que forma parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU— fue contundente cuando la cadena NBC le preguntó qué pasaría si Washington decide tomar por la fuerza Groenlandia: "Sería el fin de la OTAN". La experta también recuerda que Groenlandia es un territorio donde, desde hace muchos años, hay bases militares estadounidenses con autorización de las propias autoridades locales y danesas. De hecho, el primer acuerdo de defensa en la materia fue firmado en 1951 y fue renovado en 2004. El número de bases aumentó considerablemente en una decena aproximadamente en tiempos de la Guerra Fría. En 1946, el Gobierno de EEUU ofreció comprar a Dinamarca la isla ártica por 100 millones de aquellos dólares, una oferta que fue rechazada por Copenhague. Tomando en cuenta el tipo de cambio actual y otras fluctuaciones, esa cantidad equivaldría a unos 1.600 millones de dólares, de acuerdo con medios especializados en negocios y finanzas. Según reportes filtrados a medios como Reuters, el Gobierno de EEUU tiene interés en Critical Metals Corp, una compañía que está en vías de desarrollar un proyecto de gran envergadura para la explotación de tierras raras en Groenlandia, donde se encuentran 25 de los 34 minerales catalogados como "materias primas críticas" por la Comisión Europea, según un informe elaborado por dicho organismo en 2023. Algunos de los minerales cotidianos y estratégicos que hay en este territorio de más de dos millones de kilómetros cuadrados son el cobre, el grafito, el niobio, el titanio, el rodio, el neodimio y el praseodimio, según las autoridades danesas y groenlandesas, aunque se requieren mayores estudios geológicos para determinar cantidades y ubicación exacta de los yacimientos. En cuanto a las industrias de energías fósiles, en Groenlandia está prohibida la extracción de petróleo y gas natural por motivos ambientales. Según estudios encabezados por el geólogo Adam Simon, de la Universidad de Michigan, en la isla podría haber hasta una cuarta parte de "todos los recursos de elementos de tierras raras del mundo"."Europa no tiene capacidad de respuesta"En Washington están tan seguros de su influencia en la isla ártica que incluso Stephen Miller, subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca, afirmó sin rodeos que "nadie luchará contra EEUU por Groenlandia". Desde la OTAN, hasta ahora, sólo ha habido silencio o respuestas esquivas. El jefe de la Alianza, Mark Rutte, se limitó a decir que tanto EEUU como Europa "están de acuerdo en ​la importancia y la seguridad del Ártico". Dinamarca, por lo pronto, mantiene un creciente gasto en defensa del cual se beneficia el complejo militar-industrial estadounidense. Según Rutte, el país ha invertido miles de millones en armamento norteamericano para la defensa de su territorio, incluido Groenlandia. Los daneses han comprado aviones de combate F-35, aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon y drones de largo alcance. Un botón de muestra más de la gran dependencia que tiene la Unión Europea de Washington en materia de seguridad y defensa. Para la académica, la solidez interna entre los miembros de la OTAN podría verse trastocada ante cualquier decisión de la Administración Trump, lo cual sería una muy mala noticia para "una alianza ya muy vapuleada por las exigencias financieras para la esfera militar de parte de EEUU".

https://noticiaslatam.lat/20260109/no-seria-viable-eeuu-busca-formar-el-ejercito-de-sus-suenos-pero-no-la-tiene-nada-facil-1170205207.html

https://noticiaslatam.lat/20260112/1170308448.html

https://noticiaslatam.lat/20260108/1170185837.html

groenlandia

eeuu

unión europea (ue)

ártico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Eduardo Bautista

Eduardo Bautista

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista

📲 opinión y análisis, otan, groenlandia, eeuu, donald trump, unión europea (ue), mark rutte, política, 🛡️ fuerzas armadas, ártico