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La Ruta Marítima del Norte cobra importancia ante la política de los países hostiles, señala Moscú
La Ruta Marítima del Norte cobra importancia ante la política de los países hostiles, señala Moscú
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Frente a los intentos de los países hostiles a Rusia de controlar las vías de comunicación marítimas y la inestabilidad en el sector del transporte de... 13.08.2026, Sputnik Mundo
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Señaló que Moscú seguirá desarrollando el Ártico incluso en un contexto de inestabilidad geopolítica, y ya percibe un interés cada vez mayor por parte de la comunidad internacional en colaborar con ella en este ámbito."El mayor interés lo percibimos por parte de nuestros colegas chinos e indios", detalló el alto diplomático ruso.En su opinión, el potencial de esta región radica en que no plantea grandes cuestiones territoriales no resueltas, ya que la plataforma continental está dividida y las reclamaciones de los Estados árticos son evaluadas por la comisión correspondiente de la ONU.En este contexto, Grushkó destacó que el Ártico debe seguir siendo una zona de baja tensión y que Moscú, por su parte, está haciendo todo lo posible para mantener este estatus.Por otro lado, continuó el vicecanciller, Rusia toma en consideración el aumento de la tensión por parte de la OTAN y la UE en las zonas cercanas, en particular en la región del Báltico."Los países de la OTAN y de la UE están avivando artificialmente las tensiones. Aumenta el riesgo de que se produzcan incidentes, incluso involuntarios. Esa es la realidad (...) que, lamentablemente, debemos tomar en cuenta en nuestra planificación militar. Y eso es precisamente lo que hacemos", subrayó.
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La Ruta Marítima del Norte cobra importancia ante la política de los países hostiles, señala Moscú

12:28 GMT 13.08.2026
© Sputnik / Solomon Lulishov / Acceder al contenido multimediaRuta Marítima del Norte
Ruta Marítima del Norte - Sputnik Mundo, 1920, 13.08.2026
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Frente a los intentos de los países hostiles a Rusia de controlar las vías de comunicación marítimas y la inestabilidad en el sector del transporte de mercancías por mar a nivel mundial, la importancia de la Ruta Marítima del Norte se ha multiplicado en los últimos tiempos, declaró el vicecanciller ruso, Alexandr Grushkó.
"Por supuesto, la importancia de la Ruta Marítima del Norte como parte del corredor transártico aumenta considerablemente", planteó Grushkó en su intervención en la IV edición del foro Ártico-Regiones.
Señaló que Moscú seguirá desarrollando el Ártico incluso en un contexto de inestabilidad geopolítica, y ya percibe un interés cada vez mayor por parte de la comunidad internacional en colaborar con ella en este ámbito.
"El mayor interés lo percibimos por parte de nuestros colegas chinos e indios", detalló el alto diplomático ruso.
En su opinión, el potencial de esta región radica en que no plantea grandes cuestiones territoriales no resueltas, ya que la plataforma continental está dividida y las reclamaciones de los Estados árticos son evaluadas por la comisión correspondiente de la ONU.
En este contexto, Grushkó destacó que el Ártico debe seguir siendo una zona de baja tensión y que Moscú, por su parte, está haciendo todo lo posible para mantener este estatus.
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Por otro lado, continuó el vicecanciller, Rusia toma en consideración el aumento de la tensión por parte de la OTAN y la UE en las zonas cercanas, en particular en la región del Báltico.
"Los países de la OTAN y de la UE están avivando artificialmente las tensiones. Aumenta el riesgo de que se produzcan incidentes, incluso involuntarios. Esa es la realidad (...) que, lamentablemente, debemos tomar en cuenta en nuestra planificación militar. Y eso es precisamente lo que hacemos", subrayó.
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