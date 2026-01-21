https://noticiaslatam.lat/20260121/groenlandia-el-inesperado-factor-que-desnuda-la-incongruencia-y-la-tibieza-de-la-union-europea-1170564838.html

Groenlandia, el inesperado factor que desnuda la "incongruencia y la tibieza" de la Unión Europea

Groenlandia, el inesperado factor que desnuda la "incongruencia y la tibieza" de la Unión Europea

Por mucho tiempo, la UE se fabricó enemigos externos como Rusia y China para justificar sus políticas, jactándose de ser el núcleo de ese 'mundo basado en...

A Bruselas el tiempo comienza a cobrarle factura. Mientras la clase política europea volteaba hacia el Este en busca de confrontaciones, resultó que el verdadero problema estaba en casa. En su propia red de aliados. Y es que, como plantea el diario chino Global Times: "¿Quién hubiera pensado que, finalmente, estallaría un conflicto —invisible durante generaciones— entre EEUU y Europa, con Groenlandia como epicentro de esta tormenta geopolítica?". Lo que comenzó como una broma terminó como un punto neurálgico de fricción en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de la Unión Europea (UE), donde Washington hasta hace no mucho era recibido como el familiar al que todos quieren ver. A inicios de 2025, nadie en Bruselas se tomó con seriedad el comentario de Donald Trump acerca de "comprar" o "apoderarse" de Groenlandia. Ni siquiera los mismos groenlandeses. Pero el tiempo avanzó y la jugada cambió. La Casa Blanca hoy no vacila en sus amenazas: la isla ártica estará bajo control norteamericano, aunque ello implique una intervención militar a un territorio que está bajo la tutela de Dinamarca, o sea, de la OTAN. De momento, esto es lo que dijo Trump en el Foro Económico Mundial de Davos este 21 de enero:Ante esta situación de "fuego amigo" dentro de Occidente —pero sobre todo dentro del supuestamente sólido bloque atlántico—, ocho países europeos se declararon en contra de los intereses expansionistas de Trump: Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Una postura que —hay que decirlo— no fue más allá de una condena enérgica en papel y el superfluo envío de algunos militares alemanes y daneses. Nada más. La respuesta del republicano no se hizo esperar: aranceles. Tarifas del 10% contra esas naciones que, hasta hace unos días, eran aliadas. Incluso advirtió que los gravámenes podrían subir hasta el 25% si, para el 1.º de junio, Washington aún no llegaba a un acuerdo con Dinamarca —y con la UE— para dominar Groenlandia, isla rica en recursos minerales estratégicos y con una ubicación geográfica privilegiada.El experto subraya también el hecho de que estas naciones europeas expresen su supuesto temor de que China o Rusia controlen el Ártico, cuando en realidad el país que busca el control del territorio groenlandés es EEUU. "Las élites europeas no tienen perspectiva propia"Las clases políticas que gobiernan en Bruselas siguen intereses muy específicos que, usualmente, se alinean con una agenda dictada desde Washington. Eso, dice Estévez, podría explicar el incongruente y pasivo papel que hoy juega la Unión Europea frente a las intenciones de EEUU de apoderarse de Groenlandia a como dé lugar. Por un lado, apunta el analista, Europa adoptó medidas belicistas y antirrusas por el conflicto en Ucrania, país al que apoyó militar y financieramente incluso a costa de sus propios intereses —se estima que, desde febrero de 2022, le ha otorgado a Kiev 196.000 millones de dólares, según la Comisión Europea. Sin embargo, cuando Washington amenaza al territorio de uno de los suyos —Groenlandia, cuya defensa corresponde a la OTAN misma—, emite apenas unos cuantos comunicados y un despliegue pírrico (además de los 15 soldados alemanes, el resto de las naciones europeas envió a otros 40). Este "entreguismo" hacia Washington, añade el especialista, se observa en la forma en que Bruselas juzga cada situación geopolítica según su óptica construida: mientras considera "inaceptable" y "escandaloso" el conflicto ucraniano y responde a ello de manera contundente contra Rusia, en el tema de Groenlandia prefiere adoptar "posturas discretas y tibias" y en la Franja de Gaza "se niega a hablar abiertamente de un genocidio". "No olvidemos que la OTAN se construyó al inicio de la Guerra Fría con el objetivo central y discursivo de formar una alianza de seguridad contra el comunismo y el Pacto de Varsovia, pero en los hechos también fue una forma de que EEUU estuviera inmiscuido en los asuntos internos de Europa", indicaEl relato rusófobo de la Unión EuropeaLa Unión Europea ve a China y a Rusia como "adversarios" o "enemigos" porque, desde hace siglos, "la identidad europea se ha construido en contraste con Oriente, ya sea el mundo islámico, China o Rusia, a pesar de que este último país también posee rasgos europeos notables", observa Estévez. "De hecho, cuando analizamos cómo se han iniciado los conflictos entre Europa occidental y Rusia, básicamente vemos que todo se ha detonado a partir de ataques producidos desde Polonia, Francia o Alemania, por mencionar algunos ejemplos", destaca el experto, quien percibe un tinte de "rusofobia" en el hecho de que Bruselas se involucre al 100% en la crisis en Ucrania —un país que ni siquiera forma parte de la Unión Europea ni de la OTAN—, mientras que en otros conflictos o amenazas prefiere conservar su distancia. Durante años, reflexiona el periódico Global Times, Europa ha interpretado erróneamente sus propias oportunidades de desarrollo en el cambiante panorama mundial, volviéndose "excesivamente dependiente de sus profundos lazos con EEUU y dejando de lado la cooperación con socios más amplios, como China y Rusia". El resultado, concluye, es haberse convertido en un bloque que "se deja intimidar fácilmente" y que "tiene poca capacidad para defenderse" incluso de su propio aliado: Washington. ¿Se cerrarán filas en Europa?El diario británico Financial Times informó recientemente que los países miembros de la UE estarían considerando imponer aranceles a productos estadounidenses por valor de hasta 93.000 millones de euros (unos 107.680 millones de dólares), además de negociar el uso del Instrumento Anticoerción, que podría limitar el acceso de las empresas norteamericanas al mercado del viejo continente. Según Valdis Dombrovskis, comisario de Economía del bloque, "nada está descartado" como represalia contra Washington, pero hasta la fecha solo son rumores. La analista considera que entre los socios europeos de la OTAN también existe otra preocupación: que Trump extienda sus planes expansionistas a territorios que pertenecen o están bajo la tutela de otras naciones europeas, igual que en el caso de Groenlandia, que es una nación constituyente y autónoma del Reino de Dinamarca. "No hay que perder de vista que Francia, el Reino Unido y los Países Bajos tienen territorios de ultramar en diferentes partes del mundo, por ejemplo, en el Caribe. Si Trump se queda con Groenlandia, ¿quién garantiza que, en el futuro, no haga movimientos para controlar las islas de esta región tan estratégica y geopolítica [para EEUU] que es el Caribe? La realidad es que todo esto está llevando a un cisma global", concluye Rosas.

