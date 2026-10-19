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"Abismo civilizacional": funcionario georgiano explica qué debería hacer la UE en el contexto de las protestas

"Abismo civilizacional": funcionario georgiano explica qué debería hacer la UE en el contexto de las protestas

Sputnik Mundo

La política de Bruselas en los países de la UE generó un creciente descontento social y un estallido de violencia en las calles de las ciudades europeas... 19.10.2026, Sputnik Mundo

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El presidente del Parlamento fue más allá y ofreció una valoración contundente sobre la naturaleza de la integración europea.Papuashvili subrayó que "hay que salvar a Europa de la propia Bruselas" y de los "líderes de la UE" para evitar que el continente caiga definitivamente en un "abismo civilizacional". El funcionario también se refirió a los dobles estándares de la Comisión Europea. Señaló que Bruselas condenó a los participantes en las protestas francesas, pero no dio ninguna valoración de los disturbios de Tiflis, lo que, según él, demuestra la implicación de las estructuras europeas en la organización de la violencia en Georgia.En los últimos días, Europa ha vivido una nueva ola de protestas. Las más masivas tuvieron lugar en Francia, donde el 17 de octubre salieron a la calle entre 550.000 y 800.000 personas, las manifestaciones rápidamente derivaron en enfrentamientos con la Policía, saqueos e incendios. Acciones similares se produjeron en Italia, Portugal, Bélgica y Albania. Los manifestantes exigen subidas salariales, vivienda asequible y que los recursos públicos se destinen a las necesidades sociales.

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