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"Abismo civilizacional": funcionario georgiano explica qué debería hacer la UE en el contexto de las protestas
"Abismo civilizacional": funcionario georgiano explica qué debería hacer la UE en el contexto de las protestas
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La política de Bruselas en los países de la UE generó un creciente descontento social y un estallido de violencia en las calles de las ciudades europeas... 19.10.2026, Sputnik Mundo
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El presidente del Parlamento fue más allá y ofreció una valoración contundente sobre la naturaleza de la integración europea.Papuashvili subrayó que "hay que salvar a Europa de la propia Bruselas" y de los "líderes de la UE" para evitar que el continente caiga definitivamente en un "abismo civilizacional". El funcionario también se refirió a los dobles estándares de la Comisión Europea. Señaló que Bruselas condenó a los participantes en las protestas francesas, pero no dio ninguna valoración de los disturbios de Tiflis, lo que, según él, demuestra la implicación de las estructuras europeas en la organización de la violencia en Georgia.En los últimos días, Europa ha vivido una nueva ola de protestas. Las más masivas tuvieron lugar en Francia, donde el 17 de octubre salieron a la calle entre 550.000 y 800.000 personas, las manifestaciones rápidamente derivaron en enfrentamientos con la Policía, saqueos e incendios. Acciones similares se produjeron en Italia, Portugal, Bélgica y Albania. Los manifestantes exigen subidas salariales, vivienda asequible y que los recursos públicos se destinen a las necesidades sociales.
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"Abismo civilizacional": funcionario georgiano explica qué debería hacer la UE en el contexto de las protestas

18:02 GMT 19.10.2026 (actualizado: 18:30 GMT 19.10.2026)
© AP Photo / Hameraldi AgolliUn vehículo arde en medio de los disturbios de una manifestación antigubernamental ante la oficina del primer ministro en Tirana, Albania
Un vehículo arde en medio de los disturbios de una manifestación antigubernamental ante la oficina del primer ministro en Tirana, Albania - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
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La política de Bruselas en los países de la UE generó un creciente descontento social y un estallido de violencia en las calles de las ciudades europeas, declaró el presidente del Parlamento de Georgia, Shalva Papuashvili, al comentar los recientes disturbios. En sus palabras, la UE recibió protestas masivas en casa porque las organizó en su país.

"Al final se encontraron con una sociedad descontenta. Los estudios confirman que la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos es muy baja: alrededor del 10% en Alemania, Francia y los principales Gobiernos europeos. Esta desconfianza se ha traducido en la violencia que vemos en las calles de distintas ciudades europeas", señaló Papuashvili.

El presidente del Parlamento fue más allá y ofreció una valoración contundente sobre la naturaleza de la integración europea.
"Se puede decir que la UE está destruyendo civilizacionalmente a Europa. Y precisamente por eso somos críticos con Bruselas y la UE: para salvar a Europa, para salvar esa civilización en cuya construcción participamos. Vemos hacia dónde está llevando hoy la UE al continente", afirmó.
Papuashvili subrayó que "hay que salvar a Europa de la propia Bruselas" y de los "líderes de la UE" para evitar que el continente caiga definitivamente en un "abismo civilizacional".
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El funcionario también se refirió a los dobles estándares de la Comisión Europea. Señaló que Bruselas condenó a los participantes en las protestas francesas, pero no dio ninguna valoración de los disturbios de Tiflis, lo que, según él, demuestra la implicación de las estructuras europeas en la organización de la violencia en Georgia.
"Precisamente porque [la UE] sembró el viento en Georgia, obtuvo la tempestad en diversas ciudades europeas. Esta es la lógica que se vuelve en contra de todos los que apoyan y financian la violencia, y Bruselas es un buen ejemplo en este caso. Apoya y financia la violencia, y la recibirás en casa", aseveró.
En los últimos días, Europa ha vivido una nueva ola de protestas. Las más masivas tuvieron lugar en Francia, donde el 17 de octubre salieron a la calle entre 550.000 y 800.000 personas, las manifestaciones rápidamente derivaron en enfrentamientos con la Policía, saqueos e incendios. Acciones similares se produjeron en Italia, Portugal, Bélgica y Albania. Los manifestantes exigen subidas salariales, vivienda asequible y que los recursos públicos se destinen a las necesidades sociales.
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