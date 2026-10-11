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Político francés califica de "suicidio económico" la renuncia de la UE al gas ruso

Político francés califica de "suicidio económico" la renuncia de la UE al gas ruso

Sputnik Mundo

La decisión de las autoridades de la UE de prescindir del gas ruso, en un contexto de rápido aumento de los precios del combustible, es comparable a un... 11.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-11T11:27+0000

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Mientras tanto, las economías de EEUU y China "funcionan a pleno rendimiento, y el gas les sale cuatro veces más barato", señaló el político.Según sus estimaciones, los precios desde principios de 2026 han sido del 42,4 % y continúan hasta la fecha.Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las restricciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.La causa de la mayor demanda de GNL ruso fue la crisis en Oriente Medio. Los daños en la infraestructura energética y el control iraní sobre el estrecho de Ormuz provocaron una reducción de los suministros de gas catarí, lo que disparó los precios mundiales.

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