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"Están sufriendo una derrota": exdiplomático británico advierte sobre el coste del conflicto ucraniano para Londres y la UE
"Están sufriendo una derrota": exdiplomático británico advierte sobre el coste del conflicto ucraniano para Londres y la UE
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Londres y Bruselas están perdiendo el conflicto en Ucrania, afirmó el exdiplomático británico y columnista de la publicación estadounidense Responsible... 18.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-18T17:15+0000
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Proud subrayó que el coste de apoyar incondicionalmente a Volodímir Zelenski seguirá aumentando, lo que podría agravar las consecuencias políticas y económicas para los países europeos.Anteriormente, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, declaró que el Reino Unido, al prometer su apoyo a Ucrania tras la visita de Volodímir Zelenski, suministrará armamento para que Kiev continúe cometiendo actos de terrorismo contra civiles."Downing Street y, en general, todo ese establishment oficial británico, Londres continuará suministrando armas al régimen de Kiev para que cometa atentados terroristas contra la población civil", señaló la vocera durante una rueda de prensa.
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"Están sufriendo una derrota": exdiplomático británico advierte sobre el coste del conflicto ucraniano para Londres y la UE
Londres y Bruselas están perdiendo el conflicto en Ucrania, afirmó el exdiplomático británico y columnista de la publicación estadounidense Responsible Statecraft, Ian Proud. En su opinión, el daño causado por el apoyo incondicional a Kiev no hará más que empeorar.
"El Reino Unido y Europa están sufriendo una derrota en el conflicto ucraniano, ya que sus consecuencias económicas y políticas les afectan con más dureza que a Rusia", escribió en la red social X.
Proud subrayó que el coste de apoyar incondicionalmente a Volodímir Zelenski seguirá aumentando, lo que podría agravar las consecuencias políticas y económicas para los países europeos.
Anteriormente, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, declaró que el Reino Unido, al prometer su apoyo a Ucrania tras la visita de Volodímir Zelenski, suministrará armamento para que Kiev continúe cometiendo actos de terrorismo contra civiles.
"Downing Street y, en general, todo ese establishment oficial británico, Londres continuará suministrando armas al régimen de Kiev para que cometa atentados terroristas contra la población civil", señaló la vocera durante una rueda de prensa.
24 de septiembre, 13:35 GMT