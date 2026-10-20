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Nuevo escándalo en Bolivia: denuncian a exministros por irregularidades en radares que detectan tráfico de drogas

Nuevo escándalo en Bolivia: denuncian a exministros por irregularidades en radares que detectan tráfico de drogas

Sputnik Mundo

Cuatro exministros de Defensa fueron procesados por supuestas irregularidades en la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control... 20.10.2026, Sputnik Mundo

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Según el Gobierno encabezado actualmente por el mandatario Rodrigo Paz, dos funcionarios de las administraciones del expresidente Evo Morales (2006-2019), uno de Jeanine Añez (2019-2020) y uno de Luis Arce (2020-2025) incurrieron en los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.Además de los señalados, hay otras 15 personas procesadas, incluida la empresa francesa Thales Air Systems. Los involucrados señalaron diversos puntos débiles en la acusación, pero se mostraron dispuestos a colaborar con la justicia.El ministro de Defensa del país sudamericano, Ernesto Justiniano, sostuvo que los denunciados "alteraron plazos, garantías, obligaciones y mecanismos de recepción. El plazo contractual pasó de 31 a 82 meses, y la prueba final se hizo a los 98 meses", que son más de ocho años.Los cuatro exministros firmaron extensiones y modificaciones del contrato en siete oportunidades. Ferreira lo hizo dos veces, lo mismo que Zavaleta y Novillo. López suscribió la modificación del acuerdo en una ocasión.Según una auditoría ordenada por el Gobierno nacional, de los 13 radares solamente dos operan plenamente. Otros nueve funcionan irregularmente y dos están inoperativos.Los argumentos de los señaladosFerreira se expresó a través de sus redes sociales: "En mi caso se me acusa de no haber hecho un 'contrato de mantenimiento' y de 'fragmentar' un contrato llave en mano. En primer lugar, no se puede hacer un contrato de mantenimiento si una obra no está terminada. El mantenimiento corre a cargo de la empresa mientras esta se realiza".Ferreira agregó que "se me acusa de haber hecho dos contratos modificatorios, cosa que es verdad y la confirmo, modificaciones permitidas en el mismo contrato y que cualquier contrato 'llave en mano' permite. Una se hizo porque la empresa Thales es una [compañía] privada con capitales del Estado francés y de accionistas privados, y al modificarse el directorio y el paquete accionario privado, para garantizar el cumplimiento de la obligación hicimos [un ajuste], incorporando a los nuevos responsables".Según el exministro boliviano, el segundo acuerdo se hizo para cambiar el emplazamiento de algunas de las obras previstas, pero "en ningún momento se cambió la fecha de finalización del contrato y mucho menos el precio".Sin entrar en detalles, Ferreira aseguró que hay sectores interesados en que Bolivia no pueda vigilar su cielo por radar para, de esta manera, facilitar el narcotráfico en el territorio nacional.¿Cómo analizar el caso?En diálogo con Sputnik, el analista Carlos Moldiz destacó "el hecho de que todas las exautoridades que están siendo acusadas pertenezcan a gobiernos tan diferentes e incluso enfrentados, podría dar la apariencia de que no se trata exactamente de una denuncia de tipo partidario, y es muy probable que no lo sea".Moldiz destacó que "aunque Bolivia no ocupa el mismo lugar que Ecuador y Colombia en el circuito del narcotráfico tiene, de todos modos, un sitio como una zona o nodo de distribución".Una denuncia inesperada: la de un exaliadoMoldiz, quien fue funcionario del Ministerio de Defensa en Bolivia, explicó que "Samuel Doria Medina se alejó de este Gobierno porque tenía fuertes sospechas" sobre posibles filtraciones del narcotráfico en el Ejecutivo local.El empresario lidera la Alianza Unidad, la tercera fuerza en la Asamblea Legislativa Plurinacional. También integraba una coalición con el Gobierno de Paz, en el cual disponía de varios ministerios. Pero meses atrás se despegó totalmente del Ejecutivo, entre varias críticas al rumbo delimitado por el presidente.En su última acusación, Doria Medina sostuvo que funcionarios gubernamentales cobran hasta 80.000 dólares para permitir el tráfico de aeronaves cargadas con sustancias ilícitas. Por este caso, también se investiga al exasesor presidencial Fernando Cerimedo, detenido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro (oeste), dada su presunta participación en este y otros delitos.En este sentido, Ferreira declaró que se evidencia un "sabotaje" al sistema de radares, pero que no se ejerce desde el Gobierno nacional, sino de "círculos medios interesados en que, como país, no tengamos el control del espacio aéreo, que es un lucrativo corredor que se utiliza desde Perú, Bolivia y Colombia para llevar droga a Brasil, Argentina y Paraguay, generando millones de dólares".Sputnik intentó comunicarse, sin éxito, con Ferreira, quien regularmente analiza para este medio cuestiones de defensa nacional. Asimismo, ningún funcionario de Paz se expresó aún sobre las acusaciones de Doria Medina, aunque en la Asamblea Legislativa le solicitaron que brinde un informe y aporte pruebas de sus declaraciones.

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