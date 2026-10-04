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"Es una camarilla de corrupción": fiscal interino de Bolivia anuncia reestructuración de dependencia
"Es una camarilla de corrupción": fiscal interino de Bolivia anuncia reestructuración de dependencia
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El abogado José Armando Urioste anunció que planea renovar el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado de Bolivia, así como hacer una revisión... 04.10.2026, Sputnik Mundo
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De igual manera, Urioste precisó que, para que la impartición de justicia en suelo bolivianos sea mejor, es imperante que los fiscales sean "gente institucionalizada, que conozca el medio" y no amigos o familiares de los juristas. El fiscal interino de la nación boliviana fue electo durante la madrugada del 3 de octubre por la Asamblea Legislativa Plurinacional local, en reemplazo de Roger Mariaca que actualmente está imputado por narcotráfico.
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"Es una camarilla de corrupción": fiscal interino de Bolivia anuncia reestructuración de dependencia

02:25 GMT 04.10.2026
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Estatua de Temis, una diosa preolímpica que representa la justicia - Sputnik Mundo, 1920, 04.10.2026
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El abogado José Armando Urioste anunció que planea renovar el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado de Bolivia, así como hacer una revisión profunda de las dependencias jurídicas locales, con cambios en la designación de sus titulares para hacer el proceso más transparente.
"Lamentablemente, estamos acostumbrados a que entra el fiscal y pone a sus amigos y eso es lo que ha pasado, se ha vuelto una camarilla de corrupción. Eso debe cambiar", resaltó el fiscal interino de Bolivia en entrevista a la publicación local La voz informada.
De igual manera, Urioste precisó que, para que la impartición de justicia en suelo bolivianos sea mejor, es imperante que los fiscales sean "gente institucionalizada, que conozca el medio" y no amigos o familiares de los juristas.
El fiscal interino de la nación boliviana fue electo durante la madrugada del 3 de octubre por la Asamblea Legislativa Plurinacional local, en reemplazo de Roger Mariaca que actualmente está imputado por narcotráfico.
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