Paz pide a los gobernantes locales apoyar la lucha contra el narcoterrorismo en Bolivia

Durante una visita a la ciudad de Cobija, en el departamento de Pando (norte), el mandatario declaró que el problema del narcoterrorismo "está de occidente a oriente, de sur a norte" por lo que es necesario coordinarse para atajar a estos grupos criminales.Las declaraciones de Paz surgieron al referirse al caso del exfiscal general Roger Mariaca, quien fue detenido hace unos días acusado de liderar una organización criminal y proteger a distintos grupos relacionados con el narcotráfico.Además de Mariaca, otros tres elementos de seguridad más, incluido el fiscal regional de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron encarcelados acusados de crimen organizado.Al referirse sobre el tema, Rodrigo Paz también declaró que, tanto en temas de seguridad como en temas presupuestales, debe existir una coordinación entre las autoridades locales y el gobierno nacional y no solo un proceso de delegar responsabilidades."No es cuestión de descentralizar lo que no funciona, no es cuestión de pasarte aquello que se ha demostrado es parte de una corrupción y un sistema del estado tranca que no funciona", declaró el mandatario boliviano.En este contexto, Paz hizo un llamado a garantizar que las instituciones del Estado trabajen en favor de la seguridad nacional."Quiero que también las gobernaciones y las alcaldías me ayuden a luchar contra el crimen organizado en este país. Quiero que participen para acabar con ministerios públicos que no hacen más que extorsionar a empresarios, se vinculan con el narcotráfico y generan un proceso de no credibilidad en la patria", concluyó el mandatario.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, hizo un llamado a los gobiernos locales para unir esfuerzos y luchar en conjunto contra los grupos del narcotráfico responsables de los niveles de inseguridad y violencia en el país.
Durante una visita a la ciudad de Cobija, en el departamento de Pando (norte), el mandatario declaró que el problema del narcoterrorismo "está de occidente a oriente, de sur a norte" por lo que es necesario coordinarse para atajar a estos grupos criminales.
"Eso lo tenemos que pelear porque si no hay seguridad jurídica en la patria, olvídense de las inversiones, olvídense de que podamos generar garantías para aquel que quiera poner una mina en Oruro o en Potosí o querer generar un proyecto de desarrollo en Pando o en Tarija o en Santa Cruz", declaró Paz.
"No es cuestión de descentralizar lo que no funciona, no es cuestión de pasarte aquello que se ha demostrado es parte de una corrupción y un sistema del estado tranca que no funciona", declaró el mandatario boliviano.
En este contexto, Paz hizo un llamado a garantizar que las instituciones del Estado trabajen en favor de la seguridad nacional.
"Quiero que también las gobernaciones y las alcaldías me ayuden a luchar contra el crimen organizado en este país. Quiero que participen para acabar con ministerios públicos que no hacen más que extorsionar a empresarios, se vinculan con el narcotráfico y generan un proceso de no credibilidad en la patria", concluyó el mandatario.
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