Paz promulga ley para obtener más fondos y reformar el sistema judicial boliviano
© AP Photo / Juan KaritaRodrigo Paz, presidente de Bolivia
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El presidente boliviano, Rodrigo Paz, ordenó la publicación de la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, cuyo mecanismo permitirá al Ejecutivo acceder a los depósitos judiciales, cuya devolución fue autorizada, pero jamás fueron reclamados.
De acuerdo con estimaciones oficiales, existen cerca de 1.000 millones de bolivianos (85.732.990 dólares al cambio actual) depositados, pero podrían quedar disponibles unos 300 millones para transferencia (25.719.897 dólares).
Al comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el mandatario sudamericano destacó que se trata de "un monto importante para poder respaldar las reformas", incluida la del sistema judicial, que busca arrancar apenas inicie el 2027.
Al comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el mandatario sudamericano destacó que se trata de "un monto importante para poder respaldar las reformas", incluida la del sistema judicial, que busca arrancar apenas inicie el 2027.
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