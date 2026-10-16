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"Una gestión tóxica de agua": ¿qué causa la contaminación hídrica en una de las ciudades más importantes de México?

"Una gestión tóxica de agua": ¿qué causa la contaminación hídrica en una de las ciudades más importantes de México?

Sputnik Mundo

Tras varios días de recibir agua sucia y maloliente, la ciudadanía del estado mexicano de Jalisco (occidente) salió a las calles a exigir acciones ante un... 16.10.2026, Sputnik Mundo

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Los primeros reportes de agua negra llegando a las casas de la zona metropolitana de Guadalajara (la tercera zona con mayor aportación al producto interno bruto nacional y una de las sedes del reciente Mundial de Fútbol) comenzaron en febrero, pero llegaron a un punto crítico durante los primeros días de octubre.Miles de personas documentaron cómo, al abrir las llaves de agua de sus casas, salía agua color café; además, relataron que el flujo iba acompañado de un olor pestilente. Los municipios más afectados fueron Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque; sin embargo, se trata de una problemática que arrastra toda la entidad desde hace años.La Zona Metropolitana de Guadalajara recibe el 60% de su agua potable del lago Chapala, a través del río Santiago, el cual también viaja por la región de El Salto, sede de un importante corredor industrial.En 2025, el Gobierno estatal anunció proyectos de inversión por más de 300 millones de dólares en las regiones de Poncitlán y Ocotlán para impulsar el desarrollo de naves y plantas industriales en la zona, sin que existan garantías de que se cumplan estándares de cuidado ambiental, según expertas consultadas por Sputnik.Ante el creciente enojo social y la convocatoria a la movilización ciudadana, las autoridades declararon que los principales canales de suministro de agua, algunos construidos hace 70 años, estaban obsoletos, por lo que se puso nuevamente sobre la mesa la propuesta de construir un nuevo acueducto, una medida que requiere la aprobación del Congreso.La sesión convocada para este 15 de octubre para discutir la iniciativa no se llevó a cabo debido a la falta de quórum, principalmente por la ausencia de la bancada de Movimiento Ciudadano, partido del gobernador Pablo Lemus.Como solución inmediata, la Administración local anunció que cortarían el suministro proveniente del río Santiago, con el fin de reducir los niveles de contaminación y que las plantas potabilizadoras pudieran procesar las aguas sucias. Esta medida, que comenzará a implementarse esta semana, afectará a un quinto de los cinco millones de personas que habitan en la zona conurbada.Al margen de esta situación y de la respuesta gubernamental, miles de ciudadanos salieron a marchar este 11 de octubre con dirección a la Casa Jalisco, residencia oficial de Lemus. Sin embargo, no lograron su objetivo, ya que policías antimotines se enfrentaron a los asistentes en su trayecto.Las cifras oficiales hablan de una participación de 10.000 personas, pero organizaciones civiles calculan que acudieron más de 20.000. El día de la jornada se reportaron 52 detenciones en medio de denuncias de abuso policial.Siete manifestantes permanecieron detenidos hasta el 13 de octubre, cuando el gobernador reconoció que se habían cometido excesos en la actuación policial en un video en el que informaba sobre la liberación de los ciudadanos.El tema llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que ha mantenido conversaciones con el Gobierno estatal para buscar soluciones y condenó los actos de represión registrados el fin de semana.Negación a reconocer la crisis sanitariaEn entrevista para Sputnik, la directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), María González Valencia, declaró que este es un problema que se arrastra desde hace décadas, pero se ha ido agravando debido a un "modelo acelerado de industrialización" en el que no se ha procurado que las empresas e industrias que rodean la zona cumplan con los estándares sanitarios mínimos.Otro factor que influye es "el desmantelamiento del sistema operador de agua [Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)]", el cual no ha recibido mantenimiento desde hace 10 años y está operado por personas sin experiencia en el tema.En conversación con este medio, la doctora Alicia Torres Rodríguez, investigadora del Departamento de Estudios Socio Urbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, coincidió en que el problema de la contaminación del agua no es nuevo y empezó desde, al menos, la década de 1990, pero en los últimos meses fue cuando la situación comenzó a agravarse y a extenderse a más localidades.Torres Rodríguez explicó que el problema de contaminación se rastrea desde la fuente que abastece a la zona metropolitana de Guadalajara: el río Santiago y el lago Chapala. Posteriormente, se agrava durante su trayecto a la ciudad por tuberías defectuosas y con fugas, y termina por colapsar los sistemas purificadores de agua que, por el nivel de contaminación, quedan completamente obsoletos.María González Valencio narró que al menos desde hace dos años comenzaron los casos de hogares que recibían aguas negras, pero fue en febrero de este año que se registró un primer pico de casos, en mayo otro y, a finales de septiembre y principios de octubre, un tercero, el más extendido hasta el momento y que derivó en la manifestación ciudadana."Lo que sí existe en esta ciudad es una indignación generalizada, un hartazgo generalizado y ahorita estamos en un punto donde se han puesto los límites y tiene que actuar la autoridad, los tres niveles de Gobierno", agregó.El Gobierno de Jalisco ha reconocido que, en al menos 200 colonias, hay problemas de contaminación de agua; sin embargo, en las comunicaciones oficiales no se precisa cuáles son las afectadas ni qué contaminantes se detectaron en el recurso hídrico.El IMDEC hizo sus propios análisis en 110 colonias de cuatro municipios y encontraron metales como mercurio, plomo, hierro, cromo, bromo, aluminio; también se detectaron coliformes fecales y distintos tipos de nitritos y nitratos que están fuera de la norma.Asimismo, la organización ha recopilado casos de afectaciones en al menos 900 colonias de la zona metropolitana, 400 de ellas con afectaciones graves en la salud de la población que van desde problemas respiratorios hasta gastrointestinales.En total, la organización tiene el registro de 1.800 denuncias por afectaciones a la salud que forman parte de distintos procesos legales iniciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y con los cuales, además de buscar una solución al problema, buscan una reparación del daño, ya que, como una forma de buscar alternativas, la gente ha gastado en la compra de filtros o agua embotellada, sin mencionar la vulneración a su derecho al acceso al agua.Para la investigadora María González Valencia, la falta de información precisa por parte de las autoridades estatales se debe a que quieren evitar la declaración de una alerta sanitaria, a pesar de las pruebas de que existe una afectación masiva entre la población."Todo lo que se está exigiendo es que se realicen los estudios, pero que se transparente, que realmente se hagan con participación social y científica de manera pública y [la declaración] de la emergencia sanitaria es fundamental", aseguró.Una industria sin vigilanciaAmbas entrevistadas coincidieron en que los corredores industriales que rodean el lago de Chapala son los responsables directos de los problemas de contaminación, por lo que los esfuerzos gubernamentales deberían enfocarse en atender la fuente de la contaminación."Hay que poner el punto donde corresponde: ¿Quién está contaminando y por qué en toda la ecuación para resolver el problema de la contaminación del agua para el consumo humano no aparece la industria? ¿En qué está participando la industria para evitar la contaminación de los cuerpos de agua que son para el consumo humano? Ninguno", acusó Torres Rodríguez.De acuerdo con un estudio del Instituto de Estudios Superiores Monterrey (ITESO), más de 250 industrias y empresas vierten residuos, compuestos químicos y materiales biológicos en el cauce del río Santiago, lo que ha derivado en la propagación de diferentes enfermedades en los habitantes de los municipios colindantes.En dicha zona, operan industrias de todo tipo, principalmente agroindustriales dedicadas al cultivo de berries, hortalizas, maíz, pero también operan empresas alimentarias multinacionales como Nestlé y de manufactura pequeña, sobre todo en el corredor El Salto.A pesar de que el Gobierno de Jalisco reconoce la gravedad de la contaminación (y por la cual se implementan programas como el de "Revivamos el río"), hasta el momento las autoridades no han informado si se abrirán investigaciones para determinar si existe alguna responsabilidad por parte de la iniciativa privada.La doctora Alicia Torres Rodríguez calificó la situación como "una gestión tóxica de agua", dado que las soluciones que se han planteado (como la construcción de un acueducto) no atienden la raíz del problema: la contaminación derivada del corredor industrial que existe cerca de las fuentes de agua potable y que es responsable del derramamiento de desechos tóxicos."Tenemos una normatividad amplia, aunque hemos de decir que es una normatividad laxa que no garantiza la vida en nuestros cuerpos de agua; ni siquiera esa se cumple. Hace dos años se modificó uno de los parámetros para hacer más estricto cómo debería ser vertida el agua por la industria. La Cámara de Industriales se manifestó y dijo que iba a impactar en el costo de producción", dijoTorres Rodríguez.La académica estima que solucionar el problema de fondo tardará al menos cinco años, pues, si bien reducir el abastecimiento de agua podría funcionar para no contaminar toda el agua (como propuso el Gobierno estatal), el hecho de que el líquido llegue transparente hasta los hogares no significa que no esté contaminada con metales u otro tipo de minerales.Torres Rodríguez considera que lo principal sería atender las causas de la contaminación de las fuentes a través de la aplicación de los reglamentos en la materia y garantizando que la iniciativa privada también asuma parte de la responsabilidad que tiene.Aunado a ello, la investigadora cree que lo prioritario sería modernizar e invertir en plantas potabilizadoras que permitan atenuar los niveles de contaminación, pues si se prioriza la reparación de las tuberías (una acción también necesaria), de cualquier manera seguirá llegando agua contaminada a los hogares.No obstante, para la activista María González Valencia la inversión requerida para solucionar esta situación presenta una nueva amenaza: el riesgo de la privatización del servicio. Aunque el Gobierno estatal ha negado que esto ocurre, se han planteado soluciones de asociación público-privadas valoradas en más de 18.000 millones de pesos."Hay algunos organismos comunitarios o autogestionados, sistemas autogestionados en la propia ciudad. Esa es una alternativa que la propia ciudadanía, o este tipo de asociaciones público comunitarias, se empiecen a dar en la ciudad", concluye González Valencia.

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