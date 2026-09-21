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La ONU alerta sobre el agotamiento de las reservas hídricas y los desajustes históricos en el ciclo del agua

La ONU alerta sobre el agotamiento de las reservas hídricas y los desajustes históricos en el ciclo del agua

Sputnik Mundo

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia del organismo internacional, advirtió que la situación acuática se ha vuelto impredecible, amenazando la... 21.09.2026, Sputnik Mundo

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Según el informe anual sobre el Estado de los Recursos Hídricos Mundiales, el volumen total de agua dulce depositado en acuíferos subterráneos, lagos, ríos, suelos, vegetación y glaciares acumula más de un decenio en constante descenso.La secretaria general del organismo internacional, Celeste Saulo, manifestó su preocupación por el severo agotamiento de las denominadas "reservas lentas" de la Tierra. Históricamente, los glaciares y mantos subterráneos funcionaron como un fondo de reserva hídrica capaz de amortiguar las épocas de sequía; sin embargo, la máxima representante de la OMM enfatizó que la humanidad está gastando aceleradamente esos ahorros fundamentales para la subsistencia.Las cifras presentadas reflejan la gravedad del deterioro en la masa de hielo global: entre 2023 y 2025, los glaciares perdieron aproximadamente 1.400 gigatoneladas de agua, suma equivalente a un tercio de las extracciones anuales de agua dulce en todo el planeta. A la par de este deshielo acelerado, casi dos tercios de los pozos de agua subterránea monitoreados en el mundo exhibieron condiciones anómalas respecto a sus promedios históricos.La crisis hídrica se manifiesta con igual contundencia en las cuencas fluviales continentales, explicaron, pues el periodo proyectado al cierre de 2025 se situó como uno de los tres años más secos para los ríos en las últimas tres décadas y media. Por séptimo año consecutivo, la OMM registró que apenas un 36% de los cauces del planeta mantuvieron condiciones de flujo catalogadas como normales.El reporte destaca además que los patrones meteorológicos extremos se agravarán significativamente debido al fortalecimiento del fenómeno de El Niño. Este evento climático, caracterizado por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico, amplificará la disparidad hídrica global, elevando drásticamente el riesgo de sequías extremas en ciertas regiones e inundaciones devastadoras en otras.La dimensión transfronteriza del problema plantea un desafío crítico de gobernabilidad y seguridad internacional, ya que los desastres originados en un territorio impactan de forma directa a las naciones vecinas. Como ejemplo de esta vulnerabilidad compartida, los organismos técnicos recordaron cómo los colapsos glaciares recientes en zonas de alta montaña terminaron por devastar comunidades e infraestructuras situadas río abajo en países adyacentes.Frente a este escenario de fragilidad climática, la OMM instó a la comunidad internacional a unificar criterios, compartir datos técnicos y consolidar sistemas globales de alerta temprana. Desde la cúpula del organismo subrayaron que la gestión de la crisis hídrica exige superar las fronteras nacionales mediante normas multilaterales y una transparencia absoluta en la información hidrológica.

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