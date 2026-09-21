Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260921/la-onu-alerta-sobre-agotamiento-de-reservas-hidricas-y-desajustes-historicos-en-el-ciclo-del-agua-1175134684.html
La ONU alerta sobre el agotamiento de las reservas hídricas y los desajustes históricos en el ciclo del agua
La ONU alerta sobre el agotamiento de las reservas hídricas y los desajustes históricos en el ciclo del agua
Sputnik Mundo
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia del organismo internacional, advirtió que la situación acuática se ha vuelto impredecible, amenazando la... 21.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-21T06:10+0000
2026-09-21T06:23+0000
internacional
medioambiente
onu
agua
organización meteorológica mundial (omm)
océano pacífico
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/04/1158008306_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c36299facea9c73f1042abb937fa09f3.jpg
Según el informe anual sobre el Estado de los Recursos Hídricos Mundiales, el volumen total de agua dulce depositado en acuíferos subterráneos, lagos, ríos, suelos, vegetación y glaciares acumula más de un decenio en constante descenso.La secretaria general del organismo internacional, Celeste Saulo, manifestó su preocupación por el severo agotamiento de las denominadas "reservas lentas" de la Tierra. Históricamente, los glaciares y mantos subterráneos funcionaron como un fondo de reserva hídrica capaz de amortiguar las épocas de sequía; sin embargo, la máxima representante de la OMM enfatizó que la humanidad está gastando aceleradamente esos ahorros fundamentales para la subsistencia.Las cifras presentadas reflejan la gravedad del deterioro en la masa de hielo global: entre 2023 y 2025, los glaciares perdieron aproximadamente 1.400 gigatoneladas de agua, suma equivalente a un tercio de las extracciones anuales de agua dulce en todo el planeta. A la par de este deshielo acelerado, casi dos tercios de los pozos de agua subterránea monitoreados en el mundo exhibieron condiciones anómalas respecto a sus promedios históricos.La crisis hídrica se manifiesta con igual contundencia en las cuencas fluviales continentales, explicaron, pues el periodo proyectado al cierre de 2025 se situó como uno de los tres años más secos para los ríos en las últimas tres décadas y media. Por séptimo año consecutivo, la OMM registró que apenas un 36% de los cauces del planeta mantuvieron condiciones de flujo catalogadas como normales.El reporte destaca además que los patrones meteorológicos extremos se agravarán significativamente debido al fortalecimiento del fenómeno de El Niño. Este evento climático, caracterizado por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico, amplificará la disparidad hídrica global, elevando drásticamente el riesgo de sequías extremas en ciertas regiones e inundaciones devastadoras en otras.La dimensión transfronteriza del problema plantea un desafío crítico de gobernabilidad y seguridad internacional, ya que los desastres originados en un territorio impactan de forma directa a las naciones vecinas. Como ejemplo de esta vulnerabilidad compartida, los organismos técnicos recordaron cómo los colapsos glaciares recientes en zonas de alta montaña terminaron por devastar comunidades e infraestructuras situadas río abajo en países adyacentes.Frente a este escenario de fragilidad climática, la OMM instó a la comunidad internacional a unificar criterios, compartir datos técnicos y consolidar sistemas globales de alerta temprana. Desde la cúpula del organismo subrayaron que la gestión de la crisis hídrica exige superar las fronteras nacionales mediante normas multilaterales y una transparencia absoluta en la información hidrológica.
https://noticiaslatam.lat/20260811/francia-y-reino-unido-tienen-fuertes-restricciones-por-escasez-de-agua-1174620496.html
https://noticiaslatam.lat/20260917/estamos-muy-vulnerables-en-el-sector-energetico-ecuador-se-enfrenta-a-el-nino-y-la-falta-de-luz-de-1175084061.html
océano pacífico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/04/1158008306_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_60099c7e1d66dffc2177daad526a64c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
medioambiente, onu, agua, organización meteorológica mundial (omm), océano pacífico
medioambiente, onu, agua, organización meteorológica mundial (omm), océano pacífico

La ONU alerta sobre el agotamiento de las reservas hídricas y los desajustes históricos en el ciclo del agua

06:10 GMT 21.09.2026 (actualizado: 06:23 GMT 21.09.2026)
© AP Photo / Ivan ValenciaLa laguna de Chingaza en el páramo del Parque Nacional Natural Chingaza, Colombia, el martes 19 de marzo de 2024, la principal fuente de agua para millones de residentes en la ciudad capital de Bogotá
La laguna de Chingaza en el páramo del Parque Nacional Natural Chingaza, Colombia, el martes 19 de marzo de 2024, la principal fuente de agua para millones de residentes en la ciudad capital de Bogotá - Sputnik Mundo, 1920, 21.09.2026
© AP Photo / Ivan Valencia
Síguenos en
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia del organismo internacional, advirtió que la situación acuática se ha vuelto impredecible, amenazando la estabilidad del suministro global.
Según el informe anual sobre el Estado de los Recursos Hídricos Mundiales, el volumen total de agua dulce depositado en acuíferos subterráneos, lagos, ríos, suelos, vegetación y glaciares acumula más de un decenio en constante descenso.
La secretaria general del organismo internacional, Celeste Saulo, manifestó su preocupación por el severo agotamiento de las denominadas "reservas lentas" de la Tierra. Históricamente, los glaciares y mantos subterráneos funcionaron como un fondo de reserva hídrica capaz de amortiguar las épocas de sequía; sin embargo, la máxima representante de la OMM enfatizó que la humanidad está gastando aceleradamente esos ahorros fundamentales para la subsistencia.
Francia y Reino Unido tienen fuertes restricciones por escasez de agua - Sputnik Mundo, 1920, 11.08.2026
Internacional
Francia y Reino Unido tienen fuertes restricciones por escasez de agua
11 de agosto, 07:48 GMT
Las cifras presentadas reflejan la gravedad del deterioro en la masa de hielo global: entre 2023 y 2025, los glaciares perdieron aproximadamente 1.400 gigatoneladas de agua, suma equivalente a un tercio de las extracciones anuales de agua dulce en todo el planeta. A la par de este deshielo acelerado, casi dos tercios de los pozos de agua subterránea monitoreados en el mundo exhibieron condiciones anómalas respecto a sus promedios históricos.
La crisis hídrica se manifiesta con igual contundencia en las cuencas fluviales continentales, explicaron, pues el periodo proyectado al cierre de 2025 se situó como uno de los tres años más secos para los ríos en las últimas tres décadas y media. Por séptimo año consecutivo, la OMM registró que apenas un 36% de los cauces del planeta mantuvieron condiciones de flujo catalogadas como normales.
El reporte destaca además que los patrones meteorológicos extremos se agravarán significativamente debido al fortalecimiento del fenómeno de El Niño. Este evento climático, caracterizado por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico, amplificará la disparidad hídrica global, elevando drásticamente el riesgo de sequías extremas en ciertas regiones e inundaciones devastadoras en otras.
Apagones en Ecuador. - Sputnik Mundo, 1920, 17.09.2026
América Latina
"Estamos muy vulnerables en el sector energético": Ecuador se enfrenta a El Niño y la falta de luz de Colombia
17 de septiembre, 00:35 GMT
La dimensión transfronteriza del problema plantea un desafío crítico de gobernabilidad y seguridad internacional, ya que los desastres originados en un territorio impactan de forma directa a las naciones vecinas. Como ejemplo de esta vulnerabilidad compartida, los organismos técnicos recordaron cómo los colapsos glaciares recientes en zonas de alta montaña terminaron por devastar comunidades e infraestructuras situadas río abajo en países adyacentes.
Frente a este escenario de fragilidad climática, la OMM instó a la comunidad internacional a unificar criterios, compartir datos técnicos y consolidar sistemas globales de alerta temprana. Desde la cúpula del organismo subrayaron que la gestión de la crisis hídrica exige superar las fronteras nacionales mediante normas multilaterales y una transparencia absoluta en la información hidrológica.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала