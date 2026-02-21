¿Por qué el mercado de agua embotellada en México marca un nuevo modo de consumir el recurso?
© Foto : Pixabay/ernestoeslavaUn hombre toma agua (imagen referencial)
© Foto : Pixabay/ernestoeslava
Síguenos en
México se ha consolidado como el mayor consumidor de agua embotellada en América Latina a causa de la desconfianza en la red pública. Este escenario impacta en la salud y en la economía de los consumidores, así como en el medio ambiente, escribe el diario 'El Economista'.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) consignados en 2022, el servicio de agua entubada cubre el 93% de las viviendas mexicanas. Sin embargo, solo el 62% de los hogares recibe suministro diario.
Esta situación, aunado a que solamente 50% de la población está satisfecha con el servicio, ha orillado a las familias a buscar soluciones más allá del Estado, entre las que destaca el consumo de agua embotellada, le dijo al diario local Rubén Falconi, gerente senior de Growth Marketing de bebbia, de Grupo Rotoplas.
"México se ha consolidado como el mayor consumidor de agua embotellada en América Latina, una tendencia que se atribuye a la desconfianza en la red pública. Hoy cada mexicano consume 282 litros de agua embotellada al año, cinco veces más que el promedio global", aseguró el directivo.
A decir del especialista del sector, el consumo de agua embotellada puede impactar en la cartera de los consumidores y en su salud.
Además, destacó, el modelo tradicional de "extraer, embotellar y transportar" es insostenible por la huella de carbono y los residuos plásticos.
Sobre este aspecto, Falconi señaló que el cambio climático está exponenciando el estrés hídrico. En un escenario futuro en el que se prevé que, para 2050, la demanda del líquido crecerá 43% al tiempo que las fuentes naturales se reducen, el directivo apuntó que la purificación en los hogares surge como una solución más sostenible.
"En ese contexto (...), la alternativa es la eficiencia en el punto de uso: aprovechar la infraestructura existente y purificarla en sitio para reducir la presión sobre los ecosistemas", subrayó el directivo.
"Estas proyecciones reflejan una transformación estructural en los hábitos de consumo, donde la adopción de tecnologías de purificación en sitio responde a una demanda creciente por alternativas que reduzcan los residuos y simplifiquen la vida cotidiana", añadió.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.