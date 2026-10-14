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"Hubo uso excesivo de la fuerza": liberan a detenidos en protesta para exigir agua limpia en oeste de México
"Hubo uso excesivo de la fuerza": liberan a detenidos en protesta para exigir agua limpia en oeste de México
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El gobernador de Jalisco (occidente), Pablo Lemus, reconoció que el operativo policial durante la manifestación del 11 de octubre tuvo graves deficiencias y se... 14.10.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, Lemus anunció una investigación interna, acompañada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, para identificar y sancionar a los policías que cometieron dichos actos. También indicó que se buscará reparar los daños y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.Dicha protesta se realizó para exigir agua limpia en el occidente de México, lo que derivó en un operativo policial que incluyó el uso de agua y gas contra los manifestantes. La movilización también estuvo relacionada con preocupaciones sobre el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara (occidente).
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"Hubo uso excesivo de la fuerza": liberan a detenidos en protesta para exigir agua limpia en oeste de México

02:15 GMT 14.10.2026 (actualizado: 02:28 GMT 14.10.2026)
© Foto : Pablo Lemus Navarro (redes sociales oficiales)El gobernador de Jalisco (occidente), Pablo Lemus.
El gobernador de Jalisco (occidente), Pablo Lemus. - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2026
© Foto : Pablo Lemus Navarro (redes sociales oficiales)
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El gobernador de Jalisco (occidente), Pablo Lemus, reconoció que el operativo policial durante la manifestación del 11 de octubre tuvo graves deficiencias y se salió de control.
"Hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustas. A las personas nunca se les debió echar agua ni gas. Ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia", aseguró en un video publicado en redes sociales.
Asimismo, Lemus anunció una investigación interna, acompañada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, para identificar y sancionar a los policías que cometieron dichos actos. También indicó que se buscará reparar los daños y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
Dicha protesta se realizó para exigir agua limpia en el occidente de México, lo que derivó en un operativo policial que incluyó el uso de agua y gas contra los manifestantes. La movilización también estuvo relacionada con preocupaciones sobre el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara (occidente).
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