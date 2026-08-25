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Alicia Bárcena: "En México se ha instalado una política ecológica humanista"
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En entrevista exclusiva con Sputnik, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México, Alicia Bárcena, habla sobre los avances a dos... 25.08.2026, Sputnik Mundo
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es consciente de las necesidades de la población y de los territorios del país latinoamericano, lo que ha permitido que la actual política ambiental tenga un enfoque orientado hacia las necesidades del pueblo mexicano. A casi dos años del inicio de la gestión de la actual mandataria federal, en México "primero que nada, se ha instalado claramente una política ecológica humanista, cercana a la gente. Eso es muy importante", refiere Bárcena en charla con este medio.Los logros y retos De acuerdo con la titular de Semarnat, el logro más importante en la materia es también el desafío más grande: la justicia ambiental en el país. Para cumplir esto, la cartera ha iniciado el rescate de la presa Endhó, en Hidalgo (centro), y la cual requiere una atención especial debido a que es la receptora de las aguas negras de la Ciudad de México, además de los trabajos de saneamiento de los ríos Tula, Atoyac y Lerma-Santiago, de los cuales, dice la funcionaria, se ha rescatado millones de metros cúbicos de concesiones otorgadas previamente y las cuales están bajo revisión. "Se está recuperando un monto importantísimo de agua, de regreso al erario público para que sea distribuido para consumo humano, dándole prioridad al consumo", sentencia Bárcena. Un tercer punto es la remediación ante el caso del río Sonora (noroeste), en donde hace 12 años se derramaron alrededor de 40.000 metros cúbicos de una solución acidulada de sulfato de cobre provenientes de las instalaciones de una subsidiaria de Grupo México. La afectación alcanzó al río Bacanuchi y, posteriormente, al río Sonora, por lo que personas y animales tuvieron contacto directo con el agua contaminada. Sobre este caso en específico, detalla la secretaria, son tres las peticiones hechas desde la sociedad civil para la remediación de los daños: la construcción de un hospital con especialidad toxicológica, el cual ya está en proceso; la remediación del daño ambiental que recae directamente en la Semarnat, dependencia que ya ha realizado muestreos y recolección de sedimentos y su depósito en celdas aisladas; así como la instalación de plantas potabilizadoras.Para evitar la excesiva generación de residuos, México ha apostado a la Ley General de Economía Circular cuya reglamentación está a punto de ser emitida. Esta iniciativa, expone Bárcena, "es un gran logro" en el aspecto político, dado que fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras legislativas, pero especialmente por los acuerdos a los que se ha llegado con los sectores productivos y sociales, ya que se necesita de la participación de recicladores, empresas e industrias. El aspecto internacional En charla con Sputnik, la secretaria destaca también el acuerdo internacional entre México, Belice y Guatemala para el cuidado y mantenimiento del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya. "Es uno de los resultados más lindos que hemos logrado", considera. Y es que "es la primera vez que se logra un acuerdo con estas características, donde los tres países estamos contribuyendo a la conservación de la selva tropical, que es la selva tropical más importante después de la Amazonia".La titular de la Semarnat menciona que, con el decreto suscrito por las tres naciones, se definieron polígonos para beneficiar a las comunidades que viven adentro de la selva, las cuales, asevera, "son las grandes guardianas". Diplomática de carrera, excanciller mexicana y exsecretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Bárcena opina también sobre el perfil que debe llegar a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). "Pienso que se debe respetar, por un lado, ese acuerdo geográfico para que sea alguien de la región de América Latina y el Caribe, y segundo, que sea una mujer. México ha apoyado, junto con Brasil, a Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile que, además, fue la Alta Comisionada de Derechos Humanos, una mujer con una gran trayectoria", subraya.El gran desafíoDe acuerdo con Bárcena, uno de los grandes objetivos de este Gobierno "es lograr un desarrollo económico con sostenibilidad ambiental". Un ejemplo de esto es el decálogo de Turismo Sustentable recién elaborado; responde a la lógica de que este sector en México se basa en la infraestructura ambiental.Ese, señala, es uno de los aspectos en donde la economía y lo ambiental se unen. Al igual que en la minería, un ramo fundamental para la nación latinoamericana, pero es cual se debe excluir de áreas naturales protegidas. "Acá [en Semarnat] vamos a tener un decreto diciendo: no hay más exploración y explotación minera en las áreas naturales, y busquemos lugares en donde sí es factible desarrollar minería sin impactar de manera total en el medio ambiente y que haya también programas de remediación", abunda. Esta articulación económica y ambiental, hace hincapié, se tiene que lograr con un modelo alternativo de desarrollo basado en dos premisa: la igualdad social y la sostenibilidad ambiental. "Esa ha sido mi lucha de años", finaliza.
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Alicia Bárcena: "En México se ha instalado una política ecológica humanista"

22:00 GMT 25.08.2026 (actualizado: 22:05 GMT 25.08.2026)
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La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México, Alicia Bárcena, - Sputnik Mundo, 1920, 25.08.2026
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En entrevista exclusiva con Sputnik, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México, Alicia Bárcena, habla sobre los avances a dos años de su gestión al frente de dicha cartera, así como los retos a cumplir al 2030 cuando finalice el actual sexenio.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es consciente de las necesidades de la población y de los territorios del país latinoamericano, lo que ha permitido que la actual política ambiental tenga un enfoque orientado hacia las necesidades del pueblo mexicano.
A casi dos años del inicio de la gestión de la actual mandataria federal, en México "primero que nada, se ha instalado claramente una política ecológica humanista, cercana a la gente. Eso es muy importante", refiere Bárcena en charla con este medio.

Los logros y retos

De acuerdo con la titular de Semarnat, el logro más importante en la materia es también el desafío más grande: la justicia ambiental en el país.

"No puede haber justicia social sin justicia ambiental. Es una de las metas que nos hemos propuesto y creo que hemos ido avanzando mucho estos temas de justicia ambiental", pondera.

Para cumplir esto, la cartera ha iniciado el rescate de la presa Endhó, en Hidalgo (centro), y la cual requiere una atención especial debido a que es la receptora de las aguas negras de la Ciudad de México, además de los trabajos de saneamiento de los ríos Tula, Atoyac y Lerma-Santiago, de los cuales, dice la funcionaria, se ha rescatado millones de metros cúbicos de concesiones otorgadas previamente y las cuales están bajo revisión.
"Se está recuperando un monto importantísimo de agua, de regreso al erario público para que sea distribuido para consumo humano, dándole prioridad al consumo", sentencia Bárcena.
El Gobierno de México urge a empresa liquidar adeudo por contaminación al río Sonora - Sputnik Mundo, 1920, 17.02.2026
El Gobierno de México urge a empresa liquidar adeudo por contaminación al río Sonora
17 de febrero, 22:11 GMT
Un tercer punto es la remediación ante el caso del río Sonora (noroeste), en donde hace 12 años se derramaron alrededor de 40.000 metros cúbicos de una solución acidulada de sulfato de cobre provenientes de las instalaciones de una subsidiaria de Grupo México. La afectación alcanzó al río Bacanuchi y, posteriormente, al río Sonora, por lo que personas y animales tuvieron contacto directo con el agua contaminada.
Sobre este caso en específico, detalla la secretaria, son tres las peticiones hechas desde la sociedad civil para la remediación de los daños: la construcción de un hospital con especialidad toxicológica, el cual ya está en proceso; la remediación del daño ambiental que recae directamente en la Semarnat, dependencia que ya ha realizado muestreos y recolección de sedimentos y su depósito en celdas aisladas; así como la instalación de plantas potabilizadoras.

Con estas acciones, asevera Bárcena, este Gobierno podría ser catalogado como "el sexenio del agua", en donde lo primero que hay que hacer, dice, es "la paz con los ríos" y evitar contaminándolos con las 140.000 toneladas de basura diaria que se generan en México, así como la dignificación de los distritos de riesgo y la publicación de la Ley General de Aguas.

Para evitar la excesiva generación de residuos, México ha apostado a la Ley General de Economía Circular cuya reglamentación está a punto de ser emitida.
Esta iniciativa, expone Bárcena, "es un gran logro" en el aspecto político, dado que fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras legislativas, pero especialmente por los acuerdos a los que se ha llegado con los sectores productivos y sociales, ya que se necesita de la participación de recicladores, empresas e industrias.

"En este país hay mucha chatarra; estamos identificando industrias que puedan procesarla. Ya hemos identificado un par de ellas. Esa es la economía circular, es tratar de utilizar eso: que la basura se convierta en recurso y reusar, reutilizar, y yo diría, generar una nueva industria ecológica", explica.

El aspecto internacional

En charla con Sputnik, la secretaria destaca también el acuerdo internacional entre México, Belice y Guatemala para el cuidado y mantenimiento del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya.
"Es uno de los resultados más lindos que hemos logrado", considera. Y es que "es la primera vez que se logra un acuerdo con estas características, donde los tres países estamos contribuyendo a la conservación de la selva tropical, que es la selva tropical más importante después de la Amazonia".
La titular de la Semarnat menciona que, con el decreto suscrito por las tres naciones, se definieron polígonos para beneficiar a las comunidades que viven adentro de la selva, las cuales, asevera, "son las grandes guardianas".
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"Finalmente, esa selva se mantiene en pie gracias a las comunidades. ¿Cómo les regresamos esos beneficios? Por ejemplo, con un programa de pago por servicios ambientales, es decir, pagarle a las comunidades por conservar", detalla. Este modelo, apunta, ya se lleva a cabo en Costa Rica y Brasil. Sin embargo, puede ser exportable a toda América Latina.

Diplomática de carrera, excanciller mexicana y exsecretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Bárcena opina también sobre el perfil que debe llegar a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
"Pienso que se debe respetar, por un lado, ese acuerdo geográfico para que sea alguien de la región de América Latina y el Caribe, y segundo, que sea una mujer. México ha apoyado, junto con Brasil, a Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile que, además, fue la Alta Comisionada de Derechos Humanos, una mujer con una gran trayectoria", subraya.

El gran desafío

De acuerdo con Bárcena, uno de los grandes objetivos de este Gobierno "es lograr un desarrollo económico con sostenibilidad ambiental".
Un ejemplo de esto es el decálogo de Turismo Sustentable recién elaborado; responde a la lógica de que este sector en México se basa en la infraestructura ambiental.

"Es decir, el turista hoy está buscando naturaleza, está buscando un ambiente este conservado. Vienen a ver las tortugas y los arrecifes, vienen a bucear. Ahí tenemos una oportunidad única, porque este país tiene unos de los lugares más hermosos del mundo, pero justamente tenemos que lograr que haya una preservación y que el mundo empresarial comprenda que su gran atractivo es el medioambiente, la ecología", ahonda.

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Ese, señala, es uno de los aspectos en donde la economía y lo ambiental se unen. Al igual que en la minería, un ramo fundamental para la nación latinoamericana, pero es cual se debe excluir de áreas naturales protegidas.
"Acá [en Semarnat] vamos a tener un decreto diciendo: no hay más exploración y explotación minera en las áreas naturales, y busquemos lugares en donde sí es factible desarrollar minería sin impactar de manera total en el medio ambiente y que haya también programas de remediación", abunda.
Esta articulación económica y ambiental, hace hincapié, se tiene que lograr con un modelo alternativo de desarrollo basado en dos premisa: la igualdad social y la sostenibilidad ambiental. "Esa ha sido mi lucha de años", finaliza.
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