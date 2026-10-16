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Rusia toma el control de 12 localidades y derriba 5.695 drones en una semana de combates
Rusia toma el control de 12 localidades y derriba 5.695 drones en una semana de combates
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Las FFAA rusas liberaron 12 localidades en varias regiones y derribaron 5.695 drones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el... 16.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-16T12:20+0000
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El Ejército ruso tomó bajo control las localidades de Novotróitskoye, Petróvskoye, Lídino, en la república popular de Donetsk, así como Nikólskoye, en la región de Zaporozhie.En la región de Járkov, las fuerzas de Rusia siguieron estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Así, fueron tomadas las localidades de Lukashovo, Lobánovka, Reznikovo, Kúpino, Nefiódovka, Chórnoye, así como Varvárovka y Nikoláyevka.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 2.740 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.550 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 1.155 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.695 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 240 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.675 militares.En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo y 7 combinados contra Ucrania.Las FFAA rusas alcanzaron empresas del complejo militar-industrial, centros logísticos y de telecomunicaciones, infraestructuras de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, instalaciones de fabricación y almacenamiento de drones, depósitos de municiones y material técnico-militar, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios, señalan desde la entidad castrense.Asimismo, las tropas rusas alcanzaron las instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos, destinadas a las necesidades de las FFAA de Ucrania. En particular, fueron destruidos 15 buques de carga seca.La defensa antiaérea rusa interceptó 7 bombas guiadas, 2 proyectiles del sistema lanzacoehets múltiple Himars estadounidense, 4 misiles Flamingo, un misil Neptun, al mismo tiempo que derribó 5.695 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
https://noticiaslatam.lat/20260224/el-conflicto-en-ucrania-del-maidan-a-la-operacion-militar-especial-1171741958.html
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Rusia toma el control de 12 localidades y derriba 5.695 drones en una semana de combates
Las FFAA rusas liberaron 12 localidades en varias regiones y derribaron 5.695 drones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 9.055 soldados en 7 días de combates.
El Ejército ruso tomó bajo control las localidades de Novotróitskoye
, Petróvskoye, Lídino
, en la república popular de Donetsk, así como Nikólskoye, en la región de Zaporozhie.
En la región de Járkov
, las fuerzas de Rusia siguieron estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Así, fueron tomadas las localidades
de Lukashovo
, Lobánovka, Reznikovo, Kúpino, Nefiódovka
, Chórnoye, así como Varvárovka y Nikoláyevka.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 2.740 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.550 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 1.155 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.695 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 240 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.675 militares.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo y 7 combinados contra Ucrania.
Las FFAA rusas alcanzaron empresas del complejo militar-industrial, centros logísticos y de telecomunicaciones, infraestructuras de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, instalaciones de fabricación y almacenamiento de drones, depósitos de municiones y material técnico-militar, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios, señalan desde la entidad castrense.
Asimismo, las tropas rusas alcanzaron las instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos, destinadas a las necesidades de las FFAA de Ucrania. En particular, fueron destruidos 15 buques de carga seca.
La defensa antiaérea rusa interceptó 7 bombas guiadas, 2 proyectiles del sistema lanzacoehets múltiple Himars estadounidense, 4 misiles Flamingo, un misil Neptun, al mismo tiempo que derribó 5.695 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 263.235 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.251 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.790 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.738 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 74.686 vehículos militares especiales.
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