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Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 342 drones en un día de combates

Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 342 drones en un día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia tomaron el control de 2 localidades y derribaron 342 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, reportan... 15.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-15T10:52+0000

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En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Así, fueron tomadas las localidades de Nefiódovka y Chiórnoye.En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las tropas rusas avanzaron en la zona noroeste de la ciudad. El Ejército ruso liberó 31 edificios y abatió hasta 15 militares ucranianos.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 145 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 190 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 175 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 4 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 342 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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