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Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 342 drones en un día de combates
Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 342 drones en un día de combates
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Las FFAA de Rusia tomaron el control de 2 localidades y derribaron 342 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, reportan... 15.10.2026, Sputnik Mundo
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En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Así, fueron tomadas las localidades de Nefiódovka y Chiórnoye.En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las tropas rusas avanzaron en la zona noroeste de la ciudad. El Ejército ruso liberó 31 edificios y abatió hasta 15 militares ucranianos.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 145 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 190 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 175 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 4 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 342 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 342 drones en un día de combates
Las FFAA de Rusia tomaron el control de 2 localidades y derribaron 342 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.105 militares en todos los frentes.
En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Así, fueron tomadas las localidades de Nefiódovka y Chiórnoye.
En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las tropas rusas avanzaron en la zona noroeste de la ciudad. El Ejército ruso liberó 31 edificios y abatió hasta 15 militares ucranianos.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 145 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 190 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 175 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra infraestructuras de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, plantas de fabricación de drones y sus lugares de almacenamiento, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 145 zonas", destacan desde la entidad castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 4 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 342 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 262.470 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.239 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.790 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.734 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 74.611 vehículos militares especiales.
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