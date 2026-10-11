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Rusia libera cuatro localidades y alcanza infraestructura portuaria en la región de Odesa en un día de combates
Rusia libera cuatro localidades y alcanza infraestructura portuaria en la región de Odesa en un día de combates
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Las Fuerzas Armadas de Rusia estrecharon el cerco en la región de Járkov y extendieron su control a cuatro localidades en la última jornada, informaron desde... 11.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-11T16:07+0000
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Por su parte, las tropas del grupo Centro "liberaron (...) las localidades de Novotróitskoye y Petróvskoye, en la república popular de Donetsk", señalaron desde el organismo ruso.La Defensa rusa estimó en unas 1.405 las bajas que las FFAA de Ucrania sufrieron en la última jornada en la zona de la operación militar especial rusa. Según el informe del Ministerio, el grupo de tropas Centro causó el mayor número de bajas a Ucrania, hasta 495, seguido por el grupo Norte, con más de 270 efectivos abatidos. El grupo Este causó más de 230 bajas; en la zona de operaciones del grupo Oeste, Ucrania perdió hasta 200 militares. En la del grupo Sur, hasta 160, y en la del grupo Dniéper, más de 50.En cuanto al material bélico, en el mismo período, el Ejército ucraniano perdió ocho vehículos blindados de combate, 87 automóviles, tres piezas de artillería y ocho estaciones de guerra electrónica.También fueron derribados 909 vehículos aéreos no tripulados y dos bombas guiadas.Asimismo, desde el Ministerio de Defensa de Rusia informaron que "las fuerzas rusas continuaron realizando ataques con vehículos aéreos no tripulados contra centros de datos, instalaciones de infraestructura portuaria de Ucrania, así como buques marítimos utilizados en interés de las FFAA de Ucrania". Según el comunicado oficial, estos golpes se dirigieron a objetivos que Moscú considera directamente vinculados al complejo militar ucraniano. En el mismo ataque nocturno, el organismo afirmó que las fuerzas rusas alcanzaron el centro de datos Tenet, utilizado por las FFAA de Ucrania en Odesa.Desde mediados de julio pasado, los ataques rusos a instalaciones portuarias del sur de Ucrania y a barcos implicados en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro se producen prácticamente a diario.
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Rusia libera cuatro localidades y alcanza infraestructura portuaria en la región de Odesa en un día de combates
Las Fuerzas Armadas de Rusia estrecharon el cerco en la región de Járkov y extendieron su control a cuatro localidades en la última jornada, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso. También comunicaron ataques nocturnos con drones contra el centro de datos Tenet en Odesa y un carguero en el puerto de Chernomorsk.
"Unidades del grupo Norte están estrechando el cerco en la región de Járkov y ampliando la zona de control exterior. Como resultado de operaciones de combate activas dentro del cerco, se ha establecido el control sobre las localidades de Reznikovo y Kúpino", indica el comunicado del ente castrense.
Por su parte, las tropas del grupo Centro "liberaron (...) las localidades de Novotróitskoye y Petróvskoye, en la república popular de Donetsk", señalaron desde el organismo ruso.
La Defensa rusa estimó en unas 1.405 las bajas que las FFAA de Ucrania sufrieron en la última jornada en la zona de la operación militar especial rusa. Según el informe del Ministerio, el grupo de tropas Centro causó el mayor número de bajas a Ucrania, hasta 495, seguido por el grupo Norte, con más de 270 efectivos abatidos. El grupo Este causó más de 230 bajas; en la zona de operaciones del grupo Oeste, Ucrania perdió hasta 200 militares. En la del grupo Sur, hasta 160, y en la del grupo Dniéper, más de 50.
En cuanto al material bélico, en el mismo período, el Ejército ucraniano perdió ocho vehículos blindados de combate, 87 automóviles, tres piezas de artillería y ocho estaciones de guerra electrónica.
También fueron derribados 909 vehículos aéreos no tripulados y dos bombas guiadas.
Asimismo, desde el Ministerio de Defensa de Rusia informaron que "las fuerzas rusas continuaron realizando ataques con vehículos aéreos no tripulados contra centros de datos, instalaciones de infraestructura portuaria de Ucrania, así como buques marítimos utilizados en interés de las FFAA de Ucrania".
Según el comunicado oficial, estos golpes se dirigieron a objetivos que Moscú considera directamente vinculados al complejo militar ucraniano. En el mismo ataque nocturno, el organismo afirmó que las fuerzas rusas alcanzaron el centro de datos Tenet, utilizado por las FFAA de Ucrania en Odesa.
"Como resultado del ataque fueron alcanzados (...) en el puerto de Chernomorsk un buque de carga seca que había entregado cargamentos de carácter militar", precisó la misiva.
Desde mediados de julio pasado, los ataques rusos a instalaciones portuarias del sur de Ucrania y a barcos implicados en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro se producen prácticamente a diario.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 259.174 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.190 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.786 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.691 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 74.230 vehículos militares especiales.
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