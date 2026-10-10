https://noticiaslatam.lat/20261010/rusia-libera-2-localidades-y-alcanza-un-buque-de-carga-con-armas-para-ucrania-en-transito-hacia-1175386345.html

Rusia libera 2 localidades y alcanza un buque de carga con armas para Ucrania en tránsito hacia Odesa

Rusia libera 2 localidades y alcanza un buque de carga con armas para Ucrania en tránsito hacia Odesa

Sputnik Mundo

Las tropas rusas extendieron su control en la zona de la operación militar especial a las localidades de Lukashovo y Lobánovka en la región de Járkov, informó... 10.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-10T11:42+0000

2026-10-10T11:42+0000

2026-10-10T11:42+0000

defensa

seguridad

ucrania

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

fuerzas armadas de ucrania

fuerzas armadas de rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0a/1175386462_0:72:3154:1846_1920x0_80_0_0_cbb0be116f4d314a5a74a785c33514d5.jpg

En la región de Járkov, las fuerzas de Rusia siguieron estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Así, fueron tomados los asentamientos de Lukashovo y Lobánovka, en la región de Járkov.La entidad castrense cifró en 1.455 las bajas que atribuye al Ejército ucraniano en la zona de la operación militar especial durante el último día. De ellas, hasta 525 corresponden a acciones del grupo de tropas Centro, mientras que los grupos Este, Norte, Oeste, Sur y Dniéper causaron, respectivamente, hasta 275, hasta 270, hasta 220, más de 150 y más de 15 bajas.En cuanto al material bélico, en el mismo periodo, las FFAA ucranianas perdieron 11 blindados, 16 piezas de artillería, 78 vehículos militares, dos estaciones de guerra electrónica y tres sistemas robóticos terrestres.Además, la Defensa rusa reporta el derribo de dos proyectiles del sistema Himars de fabricación estadounidense y 725 drones.Anoche, las FFAA rusas continuaron lanzando ataques con vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones de infraestructura portuaria de Ucrania, así como contra buques marítimos empleados en el interés del Ejército ucraniano, según la entidad castrense.Desde mediados de julio pasado, los ataques rusos a instalaciones portuarias del sur de Ucrania y barcos implicados en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro se producen prácticamente a diario.

https://noticiaslatam.lat/20261004/defensa-rusa-la-responsabilidad-de-la-intensificacion-de-los-ataques-rusos-recae-en-zelenski-1175302853.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, fuerzas armadas de ucrania, fuerzas armadas de rusia