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Rusia libera 2 localidades y alcanza un buque de carga con armas para Ucrania en tránsito hacia Odesa
Rusia libera 2 localidades y alcanza un buque de carga con armas para Ucrania en tránsito hacia Odesa
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Las tropas rusas extendieron su control en la zona de la operación militar especial a las localidades de Lukashovo y Lobánovka en la región de Járkov, informó... 10.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-10T11:42+0000
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En la región de Járkov, las fuerzas de Rusia siguieron estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Así, fueron tomados los asentamientos de Lukashovo y Lobánovka, en la región de Járkov.La entidad castrense cifró en 1.455 las bajas que atribuye al Ejército ucraniano en la zona de la operación militar especial durante el último día. De ellas, hasta 525 corresponden a acciones del grupo de tropas Centro, mientras que los grupos Este, Norte, Oeste, Sur y Dniéper causaron, respectivamente, hasta 275, hasta 270, hasta 220, más de 150 y más de 15 bajas.En cuanto al material bélico, en el mismo periodo, las FFAA ucranianas perdieron 11 blindados, 16 piezas de artillería, 78 vehículos militares, dos estaciones de guerra electrónica y tres sistemas robóticos terrestres.Además, la Defensa rusa reporta el derribo de dos proyectiles del sistema Himars de fabricación estadounidense y 725 drones.Anoche, las FFAA rusas continuaron lanzando ataques con vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones de infraestructura portuaria de Ucrania, así como contra buques marítimos empleados en el interés del Ejército ucraniano, según la entidad castrense.Desde mediados de julio pasado, los ataques rusos a instalaciones portuarias del sur de Ucrania y barcos implicados en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro se producen prácticamente a diario.
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Rusia libera 2 localidades y alcanza un buque de carga con armas para Ucrania en tránsito hacia Odesa
Las tropas rusas extendieron su control en la zona de la operación militar especial a las localidades de Lukashovo y Lobánovka en la región de Járkov, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Se precisa que los militares rusos atacaron un carguero que transportaba carga militar hacia el puerto ucraniano de Odesa, en la costa del mar Negro.
En la región de Járkov, las fuerzas de Rusia siguieron estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Así, fueron tomados los asentamientos de Lukashovo y Lobánovka, en la región de Járkov.
La entidad castrense cifró en 1.455 las bajas que atribuye al Ejército ucraniano en la zona de la operación militar especial durante el último día. De ellas, hasta 525 corresponden a acciones del grupo de tropas Centro, mientras que los grupos Este, Norte, Oeste, Sur y Dniéper causaron, respectivamente, hasta 275, hasta 270, hasta 220, más de 150 y más de 15 bajas.
En cuanto al material bélico, en el mismo periodo, las FFAA ucranianas perdieron 11 blindados, 16 piezas de artillería, 78 vehículos militares, dos estaciones de guerra electrónica y tres sistemas robóticos terrestres.
Además, la Defensa rusa reporta el derribo de dos proyectiles del sistema Himars de fabricación estadounidense y 725 drones.
Anoche, las FFAA rusas continuaron lanzando ataques con vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones de infraestructura portuaria de Ucrania, así como contra buques marítimos empleados en el interés del Ejército ucraniano, según la entidad castrense.
"Como resultado del ataque, en tránsito marítimo fue alcanzada una embarcación tipo 'buque de carga', que transportaba cargamentos de uso militar al puerto de Odesa", indica el comunicado.
Desde mediados de julio pasado, los ataques rusos a instalaciones portuarias del sur de Ucrania y barcos implicados en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro se producen prácticamente a diario.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 258.265 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.183 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.786 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.686 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 74.141 vehículos militares especiales.
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