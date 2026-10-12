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Rusia libera dos localidades y causa más de 1.350 bajas a las FFAA ucranianas en el último día

Rusia libera dos localidades y causa más de 1.350 bajas a las FFAA ucranianas en el último día

Sputnik Mundo

Las tropas rusas extendieron su control a las localidades de Lídino, en la república de Donetsk, y Nikólskoye, en Zaporozhie, informaron desde el Ministerio de... 12.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-12T12:05+0000

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Asimismo, y en paralelo a estos avances, el grupo de tropas Este logró hacerse con el control de la localidad de Nikólskoye, situada en la región de Zaporozhie.En cuanto a las pérdidas humanas, durante el último día las FFAA ucranianas sufrieron hasta 330 bajas en la línea de operaciones del grupo Centro, más de 295 en la del grupo Norte y más de 275 en la del grupo Este. A estas cifras se suman hasta 220 efectivos en la zona del grupo Oeste, hasta 195 en la del grupo Sur y más de 40 en la del grupo Dniéper.En lo que respecta a equipamiento, y como consecuencia de los combates, las tropas ucranianas perdieron 12 vehículos blindados de combate, 79 automóviles, cuatro piezas de artillería, siete estaciones de guerra electrónica y una estación de inteligencia electrónica.Entretanto, según detallaron desde el ente castrense, la defensa antiaérea rusa interceptó cinco bombas aéreas guiadas y 646 drones a lo largo de la jornada.

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