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Rusia libera dos localidades y causa más de 1.350 bajas a las FFAA ucranianas en el último día
Rusia libera dos localidades y causa más de 1.350 bajas a las FFAA ucranianas en el último día
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Las tropas rusas extendieron su control a las localidades de Lídino, en la república de Donetsk, y Nikólskoye, en Zaporozhie, informaron desde el Ministerio de... 12.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-12T12:05+0000
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Asimismo, y en paralelo a estos avances, el grupo de tropas Este logró hacerse con el control de la localidad de Nikólskoye, situada en la región de Zaporozhie.En cuanto a las pérdidas humanas, durante el último día las FFAA ucranianas sufrieron hasta 330 bajas en la línea de operaciones del grupo Centro, más de 295 en la del grupo Norte y más de 275 en la del grupo Este. A estas cifras se suman hasta 220 efectivos en la zona del grupo Oeste, hasta 195 en la del grupo Sur y más de 40 en la del grupo Dniéper.En lo que respecta a equipamiento, y como consecuencia de los combates, las tropas ucranianas perdieron 12 vehículos blindados de combate, 79 automóviles, cuatro piezas de artillería, siete estaciones de guerra electrónica y una estación de inteligencia electrónica.Entretanto, según detallaron desde el ente castrense, la defensa antiaérea rusa interceptó cinco bombas aéreas guiadas y 646 drones a lo largo de la jornada.
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Rusia libera dos localidades y causa más de 1.350 bajas a las FFAA ucranianas en el último día
Las tropas rusas extendieron su control a las localidades de Lídino, en la república de Donetsk, y Nikólskoye, en Zaporozhie, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Durante el último día, las fuerzas ucranianas sufrieron hasta 1.355 bajas en las distintas líneas de combate.
"Como resultado de sus acciones ofensivas, las unidades del grupo de tropas Centro liberaron la localidad de Lídino, en la república popular de Donetsk", indica el comunicado.
Asimismo, y en paralelo a estos avances, el grupo de tropas Este logró hacerse con el control de la localidad de Nikólskoye, situada en la región de Zaporozhie.
En cuanto a las pérdidas humanas, durante el último día las FFAA ucranianas sufrieron hasta 330 bajas en la línea de operaciones del grupo Centro, más de 295 en la del grupo Norte y más de 275 en la del grupo Este. A estas cifras se suman hasta 220 efectivos en la zona del grupo Oeste, hasta 195 en la del grupo Sur y más de 40 en la del grupo Dniéper.
En lo que respecta a equipamiento, y como consecuencia de los combates, las tropas ucranianas perdieron 12 vehículos blindados de combate, 79 automóviles, cuatro piezas de artillería, siete estaciones de guerra electrónica y una estación de inteligencia electrónica.
Entretanto, según detallaron desde el ente castrense, la defensa antiaérea rusa interceptó cinco bombas aéreas guiadas y 646 drones a lo largo de la jornada.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 259.820 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.202 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.786 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.701 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 74.309 vehículos militares especiales.
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