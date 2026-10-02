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EEUU despliega dos baterías Patriot al Golfo ante el riesgo de una nueva escalada militar con Irán, según medios

EEUU despliega dos baterías Patriot al Golfo ante el riesgo de una nueva escalada militar con Irán, según medios

Sputnik Mundo

Los militares de EEUU enviaron a Arabia Saudita y Catar dos baterías adicionales de misiles Patriot para proteger instalaciones de su infraestructura... 02.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-02T10:15+0000

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Según ellos, el despliegue coloca una batería Patriot adicional en Arabia Saudita para defender una instalación petrolera estratégica y otra en Catar destinada a proteger infraestructura de gas natural. Ambas fueron trasladadas a la región en septiembre. La decisión llega en un momento delicado, subrayaron los medios. Si se reanudan las hostilidades a gran escala, EEUU necesitará obtener autorización de Arabia Saudita para utilizar su espacio aéreo; sin embargo, Riad difícilmente concederá permiso si considera que sus instalaciones petroleras no están suficientemente protegidas, señalaron medios.La medida responde también a las preocupaciones expresadas por Riad y Doha, que pidieron a Trump no atacar las instalaciones energéticas iraníes por temor a represalias contra sus propias infraestructuras energéticas. Ante ello, el mandatario estadounidense optó entonces por intensificar la presión económica, lo que el Ministerio de Exteriores iraní calificó de "terrorismo económico" y un "crimen contra la humanidad".El 1 de septiembre, los medios estadounidenses informaron que EEUU está enviando a Oriente Medio un tercer grupo de ataque de portaviones y refuerzos de la Infantería de Marina. A finales de septiembre, se informó de que Trump había comunicado a sus asesores su intención de reanudar los bombardeos contra Irán.El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento para tratar de poner fin a la guerra iniciada por EEUU e Israel el 28 de febrero. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses han atacado suelo iraní desde el 8 de julio, en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. Teherán ha expresado en todo momento que no fue el país persa quien rompió la tregua.

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