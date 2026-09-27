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Teherán está listo para una escalada o una solución diplomática con EEUU, dice canciller iraní
Teherán está listo para una escalada o una solución diplomática con EEUU, dice canciller iraní
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La nación persa está preparada para un nuevo conflicto con Washington, aunque mantiene abierta la puerta a la diplomacia, expresó el ministro de Asuntos... 27.09.2026, Sputnik Mundo
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El comentario del canciller iraní se dio después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, rechazara una propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.El plan incluía:
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Teherán está listo para una escalada o una solución diplomática con EEUU, dice canciller iraní

21:20 GMT 27.09.2026
© Sputnik / Sergey Guneev / Acceder al contenido multimediaAbás Aragchi, ministro de Asuntos Exteriores iraní, en una conferencia de prensa tras una reunión en Moscú con su par ruso
Abás Aragchi, ministro de Asuntos Exteriores iraní, en una conferencia de prensa tras una reunión en Moscú con su par ruso - Sputnik Mundo, 1920, 27.09.2026
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La nación persa está preparada para un nuevo conflicto con Washington, aunque mantiene abierta la puerta a la diplomacia, expresó el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Aragchi.
El comentario del canciller iraní se dio después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, rechazara una propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

El plan incluía:

Permitir el paso en la vía marítima en un plazo de siete días, con el fin de restablecer el tráfico marítimo habitual a través de esta ruta clave.
Desbloquear los activos iraníes congelados y permitir a Teherán reanudar la venta de petróleo como parte de un acuerdo más amplio.
Continuar las conversaciones diplomáticas, esto si Washington opta por la negociación en lugar de una mayor escalada militar.
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