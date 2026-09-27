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Teherán está listo para una escalada o una solución diplomática con EEUU, dice canciller iraní

Teherán está listo para una escalada o una solución diplomática con EEUU, dice canciller iraní

Sputnik Mundo

La nación persa está preparada para un nuevo conflicto con Washington, aunque mantiene abierta la puerta a la diplomacia, expresó el ministro de Asuntos... 27.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-27T21:20+0000

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El comentario del canciller iraní se dio después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, rechazara una propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.El plan incluía:

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