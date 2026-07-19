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Irán reporta un incidente en Ormuz y reitera la prohibición del paso no autorizado por el estrecho
Irán reporta un incidente en Ormuz y reitera la prohibición del paso no autorizado por el estrecho
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Irán no permitirá el paso de buques por el estrecho de Ormuz sin su autorización, reafirmó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní (CGRI). A la... 19.07.2026, Sputnik Mundo
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En este contexto, el CGRI agregó que, recientemente, cuatro "embarcaciones infractoras", con el apoyo de EEUU, apagaron sus sistemas de navegación e ignoraron las advertencias de las Fuerzas Navales de Irán, intentando transitar por la "ruta insegura".Como resultado, dos de esas embarcaciones "sufrieron un accidente", mientras que las otras dos "desistieron de continuar su ruta", reza el comunicado. Asimismo, Irán reafirmó el control pleno sobre la zona y precisaron que la única ruta segura para el paso marítimo es la determinada por el país persa.Anteriormente, Teherán suspendió el tránsito por el estrecho de Ormuz hasta que cesara la injerencia de EEUU en la región. Según el Estado persa, a pesar de sus advertencias, buques "instigados por una potencia extranjera" intentan desviarse de la ruta designada.Washington, por su parte, anunció en reiteradas ocasiones que el paso por la zona está abierto para la navegación internacional y que las fuerzas estadounidenses están preparadas para garantizar el tránsito. Sin embargo, el Gobierno del país norteamericano descartó la posibilidad de navegación de embarcaciones vinculadas con Irán.
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Irán reporta un incidente en Ormuz y reitera la prohibición del paso no autorizado por el estrecho
Irán no permitirá el paso de buques por el estrecho de Ormuz sin su autorización, reafirmó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní (CGRI). A la vez, informó de incidentes que se han producido con dos embarcaciones que ignoraron las advertencias de Teherán en la zona.
"Ni una pizca de petróleo, gas o fertilizantes podrá atravesar el estrecho de Ormuz sin el consentimiento ni la autorización [de la parte iraní]", reza el comunicado.
En este contexto, el CGRI agregó que, recientemente, cuatro "embarcaciones infractoras", con el apoyo de EEUU, apagaron sus sistemas de navegación e ignoraron las advertencias de las Fuerzas Navales de Irán, intentando transitar por la "ruta insegura".
Como resultado, dos de esas embarcaciones "sufrieron un accidente", mientras que las otras dos "desistieron de continuar su ruta", reza el comunicado. Asimismo, Irán reafirmó el control pleno sobre la zona y precisaron que la única ruta segura para el paso marítimo es la determinada por el país persa.
Anteriormente, Teherán suspendió el tránsito por el estrecho de Ormuz
hasta que cesara la injerencia de EEUU en la región. Según el Estado persa, a pesar de sus advertencias, buques "instigados por una potencia extranjera" intentan desviarse de la ruta designada.
Washington, por su parte, anunció en reiteradas ocasiones que el paso por la zona está abierto para la navegación internacional
y que las fuerzas estadounidenses están preparadas para garantizar el tránsito. Sin embargo, el Gobierno del país norteamericano descartó la posibilidad de navegación de embarcaciones vinculadas con Irán
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