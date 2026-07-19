https://noticiaslatam.lat/20260719/iran-reporta-un-incidente-en-ormuz-y-reitera-la-prohibicion-del-paso-no-autorizado-por-el-estrecho-1174338163.html

Irán reporta un incidente en Ormuz y reitera la prohibición del paso no autorizado por el estrecho

Irán reporta un incidente en Ormuz y reitera la prohibición del paso no autorizado por el estrecho

Sputnik Mundo

Irán no permitirá el paso de buques por el estrecho de Ormuz sin su autorización, reafirmó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní (CGRI). A la... 19.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-19T18:55+0000

2026-07-19T18:55+0000

2026-07-19T18:55+0000

defensa

📰 tensión en el estrecho de ormuz

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

🛡️ zonas de conflicto

irán

eeuu

teherán

cgri

washington

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/13/1174338003_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c9c766e89f5ebadc3303aaeaf226eca.jpg

En este contexto, el CGRI agregó que, recientemente, cuatro "embarcaciones infractoras", con el apoyo de EEUU, apagaron sus sistemas de navegación e ignoraron las advertencias de las Fuerzas Navales de Irán, intentando transitar por la "ruta insegura".Como resultado, dos de esas embarcaciones "sufrieron un accidente", mientras que las otras dos "desistieron de continuar su ruta", reza el comunicado. Asimismo, Irán reafirmó el control pleno sobre la zona y precisaron que la única ruta segura para el paso marítimo es la determinada por el país persa.Anteriormente, Teherán suspendió el tránsito por el estrecho de Ormuz hasta que cesara la injerencia de EEUU en la región. Según el Estado persa, a pesar de sus advertencias, buques "instigados por una potencia extranjera" intentan desviarse de la ruta designada.Washington, por su parte, anunció en reiteradas ocasiones que el paso por la zona está abierto para la navegación internacional y que las fuerzas estadounidenses están preparadas para garantizar el tránsito. Sin embargo, el Gobierno del país norteamericano descartó la posibilidad de navegación de embarcaciones vinculadas con Irán.

https://noticiaslatam.lat/20260719/iran-responde-a-la-ofensiva-de-eeuu-con-ataques-de-drones-contra-objetivos-militares-en-kuwait-1174334641.html

irán

eeuu

teherán

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 tensión en el estrecho de ormuz, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 🛡️ zonas de conflicto, irán, eeuu, teherán, cgri, washington