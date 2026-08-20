Irán acusa de "terrorismo económico" a EEUU tras ofensiva en su contra

"Doblar la apuesta en políticas fallidas sólo traerá más derrotas y la enemistad de los iraníes. El terrorismo económico de EEUU amenaza la economía global y la soberanía en todo el mundo", añadió.El denominado "Día D Económico", anunciado la víspera por Donald Trump, tiene como objetivo el estrangulamiento económico de la nación persa mediante la amenaza a "cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brinden cualquier tipo de apoyo vital a Irán".
A propósito de la deuda pública estadounidense, que esta semana superó los 40 billones de dólares por primera vez en la historia, y en medio de un impasse en el conflicto, el canciller iraní Abás Aragchi ironizó sobre el "Día D Económico", el último embate de la Administración Trump en su guerra contra Teherán.
"El llamado Día D Económico es una cortina de humo ante la propia crisis de EEUU: una deuda sin precedentes y costos de intereses disparados", señaló el encargado de la diplomacia iraní.
"Doblar la apuesta en políticas fallidas sólo traerá más derrotas y la enemistad de los iraníes. El terrorismo económico de EEUU amenaza la economía global y la soberanía en todo el mundo", añadió.
El denominado "Día D Económico", anunciado la víspera por Donald Trump, tiene como objetivo el estrangulamiento económico de la nación persa mediante la amenaza a "cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brinden cualquier tipo de apoyo vital a Irán".
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