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https://noticiaslatam.lat/20260627/iran-respondera-con-dureza-a-cualquier-incumplimiento-de-eeuu-del-memorando-advierten-las-1174079282.html
Irán responderá con dureza a cualquier incumplimiento de EEUU del memorando, advierten las autoridades
Irán responderá con dureza a cualquier incumplimiento de EEUU del memorando, advierten las autoridades
Sputnik Mundo
Irán responderá con determinación a cualquier infracción por parte de Estados Unidos de los puntos del memorando de entendimiento, aseguró el asesor del líder... 27.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-27T13:01+0000
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Asimismo, subrayó que la respuesta a la infracción de cualquier disposición del memorando de entendimiento será "rápida y contundente".Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, denunció en sus redes un presunto ataque con drones por parte de Irán contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, lo que infligió daños a un buque mercante. El mandatario calificó el suceso como una "violación tonta" del alto al fuego bilateral.Luego de eso, desde Washington informaron haber bombardeado objetivos en el territorio iraní en respuesta al presunto ataque del Estado persa en la región. En consecuencia, Irán respondió con golpes contra posiciones de tropas estadounidenses en Oriente Medio.
https://noticiaslatam.lat/20260626/el-libano-e-israel-firman-un-acuerdo-marco-para-dar-fin-al-conflicto-armado-1174074391.html
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📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio, irán, eeuu, washington, donald trump
📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio, irán, eeuu, washington, donald trump

Irán responderá con dureza a cualquier incumplimiento de EEUU del memorando, advierten las autoridades

13:01 GMT 27.06.2026
© AP Photo / Vahid SalemiLa bandera de Irán en la ciudad de Teherán
La bandera de Irán en la ciudad de Teherán - Sputnik Mundo, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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Irán responderá con determinación a cualquier infracción por parte de Estados Unidos de los puntos del memorando de entendimiento, aseguró el asesor del líder supremo iraní, Mohsén Rezaeí.
"Al apoyar las acciones de sus fuerzas títeres en la región, EEUU violó el primer punto del memorando de entendimiento y, al seguir generando tensiones en el estrecho de Ormuz, el quinto", escribió el titular en su cuenta de X.
Asimismo, subrayó que la respuesta a la infracción de cualquier disposición del memorando de entendimiento será "rápida y contundente".
Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, denunció en sus redes un presunto ataque con drones por parte de Irán contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, lo que infligió daños a un buque mercante. El mandatario calificó el suceso como una "violación tonta" del alto al fuego bilateral.
Luego de eso, desde Washington informaron haber bombardeado objetivos en el territorio iraní en respuesta al presunto ataque del Estado persa en la región. En consecuencia, Irán respondió con golpes contra posiciones de tropas estadounidenses en Oriente Medio.
Firma del acuerdo marco entre Líbano e Israel - Sputnik Mundo, 1920, 26.06.2026
Internacional
El Líbano e Israel firman un acuerdo marco para dar fin al conflicto armado
ayer, 22:49 GMT
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