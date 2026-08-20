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Trump anuncia una "guerra económica y un aislamiento sin precedentes" contra Irán
Trump anuncia una "guerra económica y un aislamiento sin precedentes" contra Irán
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El presidente de EEUU, Donald Trump, precisó que se trata de "la operación económica más devastadora que se haya llevado a cabo contra cualquier país" y... 20.08.2026, Sputnik Mundo
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"Cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brinden cualquier tipo de apoyo vital a Irán enfrentará a su vez consecuencias económicas tremendas (...) Todo esto debe detenerse ahora. Ustedes saben quiénes son", señaló en su plataforma Truth Social.El mandatario republicano también llamó "maníacos contra las cuerdas" a las autoridades iraníes e insistió en que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".
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Trump anuncia una "guerra económica y un aislamiento sin precedentes" contra Irán

03:31 GMT 20.08.2026
© Foto : X - @WhiteHouseDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 20.08.2026
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El presidente de EEUU, Donald Trump, precisó que se trata de "la operación económica más devastadora que se haya llevado a cabo contra cualquier país" y advirtió que la medida alcanzará a aquellos países que apoyen o mantengan cualquier relación comercial con la nación persa.
"Nadie le ha dado a la República Islámica de Irán una oportunidad mayor que yo para llegar a un acuerdo. Trágicamente, para ellos, no la han aprovechado", dijo en referencia al memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán, que se rompió luego de que se quebrara el cese al fuego bilateral que había sido acordado en todos los frentes.
"Cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brinden cualquier tipo de apoyo vital a Irán enfrentará a su vez consecuencias económicas tremendas (...) Todo esto debe detenerse ahora. Ustedes saben quiénes son", señaló en su plataforma Truth Social.
El presidente de EEUU, Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 19.08.2026
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EEUU podría imponer nuevas sanciones a Irán, advierte Trump
ayer, 22:12 GMT
El mandatario republicano también llamó "maníacos contra las cuerdas" a las autoridades iraníes e insistió en que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".
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