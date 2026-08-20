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Trump anuncia una "guerra económica y un aislamiento sin precedentes" contra Irán

Trump anuncia una "guerra económica y un aislamiento sin precedentes" contra Irán

Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, Donald Trump, precisó que se trata de "la operación económica más devastadora que se haya llevado a cabo contra cualquier país" y... 20.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-20T03:31+0000

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"Cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brinden cualquier tipo de apoyo vital a Irán enfrentará a su vez consecuencias económicas tremendas (...) Todo esto debe detenerse ahora. Ustedes saben quiénes son", señaló en su plataforma Truth Social.El mandatario republicano también llamó "maníacos contra las cuerdas" a las autoridades iraníes e insistió en que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".

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