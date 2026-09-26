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El secuestro de Maduro, la presión sobre Cuba y la influencia europea en Ucrania: lo más destacado del discurso de Lavrov ante la ONU

El secuestro de Maduro, la presión sobre Cuba y la influencia europea en Ucrania: lo más destacado del discurso de Lavrov ante la ONU

Sputnik Mundo

La condena del secuestro del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro y el llamado a levantar el bloqueo económico contra Cuba figuran entre los... 26.09.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik te ofrece un resumen de los puntos clave del discurso del jefe de la diplomacia rusa durante la 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU.Secuestro de MaduroRusia insiste en la liberación inmediata del mandatario legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Celia Flores, y en que no se repitan incidentes similares en el futuro, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso.Agregó que Moscú insiste en la liberación inmediata del mandatario venezolano y su esposa, "y en que no se repitan excesos de este tipo en el futuro".El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, secuestró a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El mandatario y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se le imputan. El juicio contra Maduro y su esposa está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.Bloqueo económico de CubaEl ministro de Asuntos Exteriores de Rusia también instó a levantar el bloqueo contra Cuba y a adoptar medidas urgentes para mejorar la situación humanitaria en la isla.El 29 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.Cuestión iraníSerguéi Lavrov también se pronunció sobre el conflicto en Irán y el aumento de las tensiones en Oriente Medio. En particular, Moscú considera que una condición indispensable para resolver la crisis es restablecer la confianza entre Teherán y los países árabes del golfo Pérsico, declaró el jefe de la diplomacia rusa.Rusia también considera que el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de miembros de la cúpula dirigente de la nación persa constituye una manifestación inadmisible de una política de imposición por la fuerza, añadió.Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar objetivos en Irán el 28 de febrero, a lo que la parte iraní respondió con sus propios ataques. A mediados de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando para poner fin a las hostilidades, pero posteriormente volvieron a intercambiar ataques. En la actualidad, el conflicto sigue sin resolverse.El papel de Europa en el conflicto ucranianoLos países europeos hacen todo lo posible para frustrar las perspectivas de unas negociaciones de paz sobre Ucrania, en las que también está interesada la Administración estadounidense, aseguró Lavrov."Conscientes de la futilidad de sus esfuerzos, en Europa hacen todo lo posible para impedir una solución pacífica y frustrar las perspectivas de unas negociaciones en las que están interesados muchos, incluida la Administración Trump", declaró.El alto funcionario también condenó que Occidente ayude a Ucrania a dirigir drones contra infraestructuras civiles y la población civil de Rusia.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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