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Revelan los detalles del acuerdo de paz entre Irán y EEUU

Revelan los detalles del acuerdo de paz entre Irán y EEUU

Sputnik Mundo

Estados Unidos e Irán acordaron varios puntos en el memorándum de entendimiento definitivo, reveló la agencia Mehr. El documento final se aprobará mediante una... 15.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-15T07:25+0000

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En concreto, Washington se compromete a:Por su parte, Irán:Sin embargo, el programa de misiles de Irán quedó excluido de la agenda de las negociaciones con EEUU.En la víspera, las partes anunciaron que llegaron a un acuerdo. La firma tendrá lugar el 19 de junio. Según las autoridades de ambos países, el bloqueo marítimo estadounidense cesará el 15 de junio, mientras que la apertura del estrecho de Ormuz y su posterior desminado se llevarán a cabo tras la firma oficial del acuerdo.

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