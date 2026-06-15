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Revelan los detalles del acuerdo de paz entre Irán y EEUU
Revelan los detalles del acuerdo de paz entre Irán y EEUU
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Estados Unidos e Irán acordaron varios puntos en el memorándum de entendimiento definitivo, reveló la agencia Mehr. El documento final se aprobará mediante una... 15.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-15T07:25+0000
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En concreto, Washington se compromete a:Por su parte, Irán:Sin embargo, el programa de misiles de Irán quedó excluido de la agenda de las negociaciones con EEUU.En la víspera, las partes anunciaron que llegaron a un acuerdo. La firma tendrá lugar el 19 de junio. Según las autoridades de ambos países, el bloqueo marítimo estadounidense cesará el 15 de junio, mientras que la apertura del estrecho de Ormuz y su posterior desminado se llevarán a cabo tras la firma oficial del acuerdo.
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Revelan los detalles del acuerdo de paz entre Irán y EEUU
Estados Unidos e Irán acordaron varios puntos en el memorándum de entendimiento definitivo, reveló la agencia Mehr. El documento final se aprobará mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
En concreto, Washington se compromete a:
desbloquear 24.000 millones de dólares de los activos de Irán;
devolver la mitad de ese dinero antes incluso de la firma del acuerdo;
levantar las sanciones petroleras impuestas a Teherán y no imponer otras nuevas;
no incrementar su presencia militar en Oriente Medio;
presentar, junto con sus aliados, un plan de recuperación de la economía iraní por un importe no inferior a 300.000 millones de dólares.
confirma su adhesión al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP);
se compromete a no fabricar armas nucleares.
Sin embargo, el programa de misiles de Irán quedó excluido de la agenda de las negociaciones con EEUU.
En la víspera, las partes anunciaron que llegaron a un acuerdo. La firma tendrá lugar el 19 de junio. Según las autoridades de ambos países, el bloqueo marítimo estadounidense cesará el 15 de junio, mientras que la apertura del estrecho de Ormuz y su posterior desminado se llevarán a cabo tras la firma oficial del acuerdo.
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