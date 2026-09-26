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Estiman que las sumas gastadas por EEUU en el conflicto con Irán podrían haber contribuido a combatir el hambre en África

Estiman que las sumas gastadas por EEUU en el conflicto con Irán podrían haber contribuido a combatir el hambre en África

Sputnik Mundo

En el transcurso de toda la operación militar contra Irán, EEUU ha gastado alrededor de 40.000 millones de dólares, señala un informe gubernamental. Esta suma... 26.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-26T16:01+0000

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Hasta el 1 de agosto, las operaciones militares contra el país persa habían costado al Pentágono unos 38.000 millones de dólares, indican los datos de un informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense.Al mismo tiempo, conforme a las estimaciones del organismo, con una intensidad mínima del conflicto, como la registrada en mayo y junio, el coste ascendería a 2.000 millones de dólares mensuales.A su vez, para erradicar por completo el hambre y la malnutrición en África se necesitan entre 39.000 y 50.000 millones de dólares anuales en inversiones adicionales hasta 2030, detalló a Sputnik el director de la Oficina de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con Rusia, Oleg Kobiakov, basando su respuesta en estimaciones de la misma agencia y de instituciones especializadas.Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar objetivos en Irán el 28 de febrero, a lo que la parte iraní respondió con sus propios ataques. A mediados de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando para poner fin a las hostilidades, pero posteriormente volvieron a intercambiar ataques. En la actualidad, el conflicto sigue sin resolverse.

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