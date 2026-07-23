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Un escenario inédito: ¿Qué sigue en el proceso del caso de Nicolás Maduro en EEUU?

Un escenario inédito: ¿Qué sigue en el proceso del caso de Nicolás Maduro en EEUU?

Sputnik Mundo

El juez federal Alvin Hellerstein fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia... 23.07.2026, Sputnik Mundo

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La fecha fue acordada por la Fiscalía y la defensa durante una audiencia de 20 minutos celebrada el 22 de julio, en la que los acusados comparecieron con uniforme penitenciario y no realizaron declaraciones.Maduro y Flores fueron secuestrados el 3 de enero de este año durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas y trasladados a Nueva York (noreste), donde enfrentan cargos por narcotráfico, incluidos conspiración para cometer narcoterrorismo y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Ambos se declararon inocentes y permanecen recluidos en la prisión de Brooklyn.De acuerdo con el cronograma judicial, la defensa presentará mociones para desestimar el caso a partir de septiembre de 2026, y el tribunal fijó una vista para el 17 de noviembre de ese año para abordarlas. El abogado defensor, Barry Pollack, adelantó que solicitará la desestimación argumentando que Maduro, como jefe de Estado de un país soberano, goza de inmunidad judicial.El desarrollo del proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos avanza con un calendario que sitúa el juicio oral para mediados de 2027, una decisión que la abogada venezolana Ana Cristina Bracho, analizó en entrevista con Sputnik desde la técnica procesal y el derecho internacional. La experta desglosó los elementos que, a su juicio, definen la audiencia del 22 de julio y los próximos pasos del caso, con especial énfasis en el alegato de inmunidad y las implicaciones de un posible cambio en la condición presidencial de Maduro.Un litigio que genera debateBracho comenzó señalando que la audiencia, pese a la cobertura mediática, solo revela la fase procesal en la que se encuentra el caso. Explicó que los juicios actuales están antecedidos por una etapa de control formal en la que se evalúa la viabilidad de la captura, ello mediante la observación de los presupuestos procesales. Este análisis incluye la solidez de las pruebas y la existencia de posibles vicios. En ese contexto, uno de los actos fijados con mayor prontitud son los postulados de la defensa, las cuales, según lo publicado, se dirigirán contra la legalidad del proceso de su captura.Subrayó que el vicio aducido por la defensa no es menor: se trata de una falta de jurisdicción y de una ilegalidad en la forma en que Maduro fue presentado ante la justicia, calificada por el Gobierno venezolano como un secuestro, que contraviene el derecho internacional.Bracho observó que, en las últimas semanas, se ha debilitado la narrativa sobre la presunta fortaleza probatoria que se manejó inicialmente. A su juicio, el proceso no avanza con la celeridad de un caso flagrante, sino que se desarrolla con un extenso debate. Incluso, la fiscalía está definiendo, en función de su acervo probatorio, cuáles acusaciones considera procedentes. Este panorama contrasta con el discurso político que mencionaba múltiples imputaciones —como las relacionadas con el cártel de los Soles— que, en el ámbito jurídico, han salido de la escena.¿Cambia el proceso si hay transición en Venezuela?Sobre el plazo de casi un año para el inicio del juicio, Bracho consideró que es un tiempo usual en este tipo de procesos, dado el deber de establecer la verdad más allá de toda duda razonable y someter la documentación a procesos de claridad y certeza. No obstante, reconoció que el caso tiene efectos en la vida política de Venezuela. La abogada vinculó este calendario con la agenda de transición impulsada por el enviado de Estados Unidos, Marco Rubio, que prevé fases a partir del 1 de agosto con el diálogo entre la Asamblea Nacional oficialista y la Asamblea Nacional de 2015.Para Bracho, el proceso judicial no por cumplir fases puede convalidarse si su inicio fue ilegal e ilegítimo, como ha sido denunciado. La ilegalidad en el momento de la captura —el 3 de enero— y en el inicio del litigio sigue vigente, independientemente de los acontecimientos políticos posteriores. Este punto es central en la estrategia de la defensa, que busca desestimar el caso en su totalidad arguyendo que la corte no tiene jurisdicción sobre un jefe de Estado en ejercicio.Consultada sobre qué ocurriría si en Venezuela se realizan elecciones presidenciales antes de la audiencia de junio de 2027, Bracho fue enfática: el cambio en la condición de Maduro sería un hecho posterior que no altera el vicio de origen. La abogada añadió que quedaría para un debate inédito cómo, fuera de los supuestos constitucionales, podría Maduro dejar de ser presidente. La vía más lógica, dijo, serían escenarios que dependen de la voluntad del mandatario, lo que podría abrir una carta de negociación. La abogada observó que Venezuela mantiene una reivindicación constante de la libertad de Maduro, y que desde la presidencia encargada de la Asamblea Nacional se han emitido declaraciones determinando el carácter soberano de las decisiones políticas. En este contexto, Bracho advierte que hay una pugna por mantener el proceso dentro de la racionalidad y la ley, aunque reconoció que se trata de un escenario inédito.

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