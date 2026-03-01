Mundo
URGENTE: El líder supremo de Irán muere durante ofensiva militar de Israel y EEUU
Internacional
https://noticiaslatam.lat/20260301/el-lider-supremo-de-iran-muere-durante-ofensiva-militar-de-israel-y-eeuu--1171939986.html
El líder supremo de Irán muere durante ofensiva militar de Israel y EEUU
El líder supremo de Irán muere durante ofensiva militar de Israel y EEUU
El ayatolá Alí Jameneí, líder supremo del país persa, murió durante el ataque perpetrado por Tel Aviv y Washington contra suelo iraní, de acuerdo con la... 01.03.2026, Sputnik Mundo
2026-03-01T02:10+0000
2026-03-01T02:13+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/01/1171939744_0:27:1024:604_1920x0_80_0_0_54d1f351fc0412d1017e9b7fe42bf84e.jpg
Según la agencia de noticias Fars, el dirigente falleció en su lugar de trabajo, en su residencia, esto durante la madrugada del 28 de febrero.Durante la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel también perecieron al menos cuatro familiares del ayatolá, entre ellos, su hija, su yerno y su nieta.Tras darse a conocer el fallecimiento del líder supremo iraní, el gabinete local decreto 40 días de luto nacional y siete días no laborables.¿Quién fue Alí Jameneí?En 1979, ocurrió la Revolución Islámica, donde surgieron una serie de movilizaciones sociales, políticas y religiosas que cambiaron por completo a Irán. Dicho proceso revolucionario fue liderado por el ayatolá Ruholá Jomeiní, quien posteriormente se convertiría en el primer líder supremo de la República Islámica de Irán. Jomeiní tenía entre sus alumnos espirituales más cercanos a Alí Jameneí, un joven perteneciente a la ulema, que es como se denomina a la comunidad de estudiosos del islam y la sharia (las leyes islámicas).Según explica Alí Akbar Velayatí en su libro De seminarista a Líder Supremo, Jameneí era un joven interesado en la poesía persa, la lengua árabe y el Corán, pero también en la historia del mundo árabe y el activismo político antioccidental. Era, igual que su maestro Jomeiní, un férreo opositor al sha Reza Pahlavi, el monarca derrocado por la Revolución Islámica de 1979. También se oponía a cualquier tipo de control neocolonial, principalmente al del Reino Unido, que usaba el territorio iraní como "zona de influencia" en Oriente Medio y Asia.A partir de ese año nace la República Islámica de Irán bajo el mando total de Ruholá Jomeiní y, desde entonces, Jameneí se acercó a los altos círculos de poder iraníes. Durante ese período, tuvo diversos cargos, hasta llegar a ser presidente, puesto que detentó de 1981 a 1989.Fue a finales de la década de 1980 cuando Jameneí se convirtió en el líder supremo de la nación persa.Hasta el momento de su muerte, fue el dirigente estatal con más años en un puesto en Oriente Medio.
https://noticiaslatam.lat/20260228/israel-lanza-un-ataque-preventivo-contra-iran-1171890338.html
https://noticiaslatam.lat/20260228/1171934211.html
El líder supremo de Irán muere durante ofensiva militar de Israel y EEUU

02:10 GMT 01.03.2026 (actualizado: 02:13 GMT 01.03.2026)
El ayatolá Alí Jameneí.
El ayatolá Alí Jameneí. - Sputnik Mundo, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
El ayatolá Alí Jameneí, líder supremo del país persa, murió durante el ataque perpetrado por Tel Aviv y Washington contra suelo iraní, de acuerdo con la televisión estatal local.
Según la agencia de noticias Fars, el dirigente falleció en su lugar de trabajo, en su residencia, esto durante la madrugada del 28 de febrero.
Jameneí murió "mientras cumplía con sus funciones asignadas" en su oficina, resaltó el medio.
Durante la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel también perecieron al menos cuatro familiares del ayatolá, entre ellos, su hija, su yerno y su nieta.
Tras darse a conocer el fallecimiento del líder supremo iraní, el gabinete local decreto 40 días de luto nacional y siete días no laborables.
¿Quién fue Alí Jameneí?

En 1979, ocurrió la Revolución Islámica, donde surgieron una serie de movilizaciones sociales, políticas y religiosas que cambiaron por completo a Irán.
Dicho proceso revolucionario fue liderado por el ayatolá Ruholá Jomeiní, quien posteriormente se convertiría en el primer líder supremo de la República Islámica de Irán. Jomeiní tenía entre sus alumnos espirituales más cercanos a Alí Jameneí, un joven perteneciente a la ulema, que es como se denomina a la comunidad de estudiosos del islam y la sharia (las leyes islámicas).
Según explica Alí Akbar Velayatí en su libro De seminarista a Líder Supremo, Jameneí era un joven interesado en la poesía persa, la lengua árabe y el Corán, pero también en la historia del mundo árabe y el activismo político antioccidental.
Era, igual que su maestro Jomeiní, un férreo opositor al sha Reza Pahlavi, el monarca derrocado por la Revolución Islámica de 1979. También se oponía a cualquier tipo de control neocolonial, principalmente al del Reino Unido, que usaba el territorio iraní como "zona de influencia" en Oriente Medio y Asia.
A partir de ese año nace la República Islámica de Irán bajo el mando total de Ruholá Jomeiní y, desde entonces, Jameneí se acercó a los altos círculos de poder iraníes. Durante ese período, tuvo diversos cargos, hasta llegar a ser presidente, puesto que detentó de 1981 a 1989.
Fue a finales de la década de 1980 cuando Jameneí se convirtió en el líder supremo de la nación persa.
Hasta el momento de su muerte, fue el dirigente estatal con más años en un puesto en Oriente Medio.
