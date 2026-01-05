https://noticiaslatam.lat/20260105/nicolas-maduro-y-cilia-flores-son-llevados-a-un-tribunal-federal-de-nueva-york-1170100938.html
Nicolás Maduro y Cilia Flores son llevados a un tribunal federal de Nueva York
Sputnik Mundo
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, con su esposa, Cilia Flores, son trasladados desde la prisión de Brooklyn hasta el Tribunal Federal del Distrito Sur... 05.01.2026, Sputnik Mundo
Fuertes detonaciones se escucharon cerca de las dos de la madrugada del 3 diciembre en Caracas (GMT-4) y en el estado venezolano de La Guaira (norte). Más tarde, también se registró una explosión en la ciudad turística de Higuerote, en el estado de Miranda (norte).Unas horas después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en su plataforma de comunicación Truth Social que su país había ejecutado un ataque a gran escala contra Venezuela y que Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del territorio.El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada del país.
eeuu
nueva york
12:57 GMT 05.01.2026 (actualizado: 13:00 GMT 05.01.2026)
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, con su esposa, Cilia Flores, son trasladados desde la prisión de Brooklyn hasta el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. El presidente comparecerá a las 12:00, hora local (17:00 GMT), en la Corte.
Fuertes detonaciones se escucharon cerca de las dos de la madrugada del 3 diciembre en Caracas
(GMT-4) y en el estado venezolano de La Guaira (norte). Más tarde, también se registró una explosión en la ciudad turística de Higuerote, en el estado de Miranda (norte).
Unas horas después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en su plataforma de comunicación Truth Social que su país había ejecutado un ataque a gran escala contra Venezuela y que Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del territorio.
El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó que Delcy Rodríguez
asuma como presidenta encargada del país
.