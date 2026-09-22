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Cuba llama a EEUU a aceptar la realidad de un "país plenamente independiente"

Cuba llama a EEUU a aceptar la realidad de un "país plenamente independiente"

Sputnik Mundo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el canciller del país, Bruno Rodríguez, rechazaron las acusaciones formuladas por el mandatario estadounidense... 22.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-22T19:13+0000

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Rodríguez señaló que ninguna de las declaraciones realizadas por Trump en la ONU puede negar ese derecho y calificó de "falsedades" y "calumnias" las afirmaciones del presidente estadounidense.El jefe de la diplomacia cubana insistió en que La Habana no constituye una amenaza para EEUU ni para ningún otro Estado. En contraste, denunció que el bloqueo económico y el cerco energético sí son las acciones que amenazan a Cuba y "al resto de las naciones".Por su parte, el presidente cubano acusó a Trump de recurrir a la mentira para "justificar el castigo contra el pueblo de Cuba y su guerra económica genocida" contra la nación caribeña. El mandatario reiteró que Cuba continuará defendiendo su soberanía y trabajando "para superar la agresión despiadada" que le impone el Gobierno estadounidense.A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.

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