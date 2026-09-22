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Trump arremete contra México ante la ONU: "Son el epicentro de la violencia de los cárteles"
Trump arremete contra México ante la ONU: "Son el epicentro de la violencia de los cárteles"
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El mandatario estadounidense aseveró que su Administración tiene una buena relación con el actual Gobierno mexicano a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum... 22.09.2026, Sputnik Mundo
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"México es el epicentro de la violencia de los cárteles [del narcotráfico], desafortunadamente. Es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas con un territorio controlado por cárteles enemigos", dijo Donald Trump durante su discurso en la la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Trump ponderó que México "debe recuperar" el control de su territorio y recordó las medidas que desde EEUU se han emprendido en el combate a los cárteles.En repetidas ocasiones, la presidenta Sheinbaum ha señalado que México busca cooperación más no subordinación con EEUU, además de que la soberanía del país está por encima de cualquier interés. *Organización terrorista prohibida en Rusia y muchos otros países.
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Trump arremete contra México ante la ONU: "Son el epicentro de la violencia de los cárteles"

22:20 GMT 22.09.2026
© AP Photo / Alex BrandonEl presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 22.09.2026
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El mandatario estadounidense aseveró que su Administración tiene una buena relación con el actual Gobierno mexicano a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, dijo, el país latinoamericano está controlado por grupos del crimen organizado a los cuales llamó "el ISIS* del hemisferio occidental".
"México es el epicentro de la violencia de los cárteles [del narcotráfico], desafortunadamente. Es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas con un territorio controlado por cárteles enemigos", dijo Donald Trump durante su discurso en la la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Trump ponderó que México "debe recuperar" el control de su territorio y recordó las medidas que desde EEUU se han emprendido en el combate a los cárteles.
En repetidas ocasiones, la presidenta Sheinbaum ha señalado que México busca cooperación más no subordinación con EEUU, además de que la soberanía del país está por encima de cualquier interés.

*Organización terrorista prohibida en Rusia y muchos otros países.
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