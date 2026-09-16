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"No puede ni debe pasar": ¿En verdad los mexicanos avalan una intervención de EEUU?

"No puede ni debe pasar": ¿En verdad los mexicanos avalan una intervención de EEUU?

Sputnik Mundo

Un medio filtró los resultados de una supuesta encuesta realizada por el Departamento de Estado estadounidense en donde, según lo reportado, la mayoría de los... 16.09.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con la publicación, el estudio se aplicó entre 1.000 personas de nacionalidad mexicana mayores de edad, quienes dijeron aprobar acciones que pueden ser realizadas por Estados Unidos y que van desde acusaciones generales judiciales hasta operaciones militares. Los resultados de este supuesto estudio, del cual no se señala la casa encuestadora ni su metodología, surgen en medio de desacuerdos entre EEUU y México por el tema de seguridad y una oleada de acusaciones por parte de varios funcionarios estadounidenses, como Marco Rubio, secretario de Estado, quien durante su gira por Sudamérica aseveró que las acciones de la nación no eran "ni de lejos suficientes" para combatir al crimen organizado.Sobre la encuesta y sus resultados, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum desestimó el estudio y rechazó que la mayor parte de sus connacionales estén a favor de una intervención. "Es absurda", señaló. "No es creíble"México es un país cuya historia está marcada por intervenciones extranjeras, las mismas que han sido encaradas por el pueblo, por lo que "no es creíble" que la mayoría de los connacionales aprueben este tipo de acciones tal y como lo señala la supuesta encuesta, dijo el analista político mexicano Josafat Hernández a Sputnik.Los intentos de injerencia de Estados Unidos en México "no son nuevos", sentenció Hernández, quien apuntó que históricamente el país norteamericano ha puesto el ojo en los recursos no del territorio mexicano, sino de toda la región. "Lo hicieron en Venezuela y lo quieren hacer en México. Es evidente el apetito del imperio por ocupar tierras mexicanas, pues es algo histórico, es algo que lleva siglos pasando y me parece que ahora el pretexto es el tema de la falta de seguridad", aseveró. ¿Qué dicen los mexicanos? José Martínez es mexicano de nacimiento, pero desde hace más de 50 años vive en California, Estados Unidos. Ahí, dice, la política migratoria del Gobierno de Donald Trump ha cobrado factura. Sin embargo, este 15 de septiembre, el hombre luce sonriente en la plancha del Zócalo de la capital mexicana, a donde viajó para celebrar las fiestas patrias. "Cada que llegamos aquí se nos crece el corazón", afirma.Sobre la posibilidad de que Washington emprenda alguna intervención en territorio mexicano, el señor José es tajante al decir que "eso no puede ni debe pasar". Con esta negativa coincide Bárbara, quien es enfática al señalar que en México "somos un país muy libre y soberano y nosotros sabemos salir adelante y defendernos de todo eso. No necesitamos a nadie". Para Gabriel es un escenario poco probable el hecho de que Estados Unidos despliegue algún tipo de operación, pero si eso pasara, "van a querer agarrar poco a poco el poder de aquí del país como pasó con Venezuela, como ha pasado con otros países". "EEUU ha usado a México como piñata"De acuerdo con el experto Hernández, la visión de Sheinbaum sobre el uso político del país latinoamericano rumbo a las elecciones de noviembre próximo en el vecino país del norte es correcta. "Queda muy claro que al Gobierno de Estados Unidos le resulta funcional en estos momentos tratar de lucrar con la idea de que México necesita una mano para luchar contra los cárteles de la droga", agregó.En ese sentido, abundó que a EEUU, que en este momento tiene al menos tres conflictos abiertos, así como una economía y una hegemonía deteriorada, le conviene mostrarse como un país fuerte ante México y pacificador. "Por un lado está esa cuestión electoral que otra vez vuelve a ser un tema coyuntural y estructural porque el trumpismo todo el tiempo, desde que fue su primera campaña hasta la actualidad, ha usado a México como piñata, como piñata político-electoral", agregó.

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