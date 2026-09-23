https://noticiaslatam.lat/20260923/-sheinbaum-responde-a-trump-mejor-fijense-en-los-problemas-de-eeuu-1175170427.html

Sheinbaum responde a Trump: "Mejor fíjense en los problemas de EEUU"

Sheinbaum responde a Trump: "Mejor fíjense en los problemas de EEUU"

Sputnik Mundo

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reiteró que Washington debe tener como prioridad mirar hacia sus propios problemas internos y tratar de solucionarlos... 23.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-23T22:28+0000

2026-09-23T22:28+0000

2026-09-23T22:28+0000

américa latina

política

onu

méxico

washington

donald trump

claudia sheinbaum

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/1d/1159381521_32:29:548:319_1920x0_80_0_0_ae79292c9da7a86922f29ce10c74147d.jpg

"Muchas veces, y no sólo el presidente de Trump, sino muchos presidentes, senadores, congresistas, a veces usan a México en sus campañas. Y como hemos dicho: mejor fíjense en los problemas de EEUU. Y nosotros nos fijamos en los problemas de México y colaboramos en donde tengamos que colaborar, pero respetando nuestra soberanía", afirmó en rueda de prensa.Un día antes, Trump dijo ante gran parte de la comunidad internacional que era "inaceptable compartir frontera" con un país que es "el epicentro de la violencia de los cárteles". Sin embargo, el Gobierno de Sheinbaum ha insistido en que no permitirá la injerencia de EEUU bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

méxico

washington

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, onu, méxico, washington, donald trump, claudia sheinbaum, eeuu