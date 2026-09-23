Sheinbaum responde a Trump: "Mejor fíjense en los problemas de EEUU"
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reiteró que Washington debe tener como prioridad mirar hacia sus propios problemas internos y tratar de solucionarlos, en lugar de criticar a terceros países, luego de que el mandatario Donald Trump arremetiera contra México durante su intervención en la Asamblea General de la ONU.
"Muchas veces, y no sólo el presidente de Trump, sino muchos presidentes, senadores, congresistas, a veces usan a México en sus campañas. Y como hemos dicho: mejor fíjense en los problemas de EEUU. Y nosotros nos fijamos en los problemas de México y colaboramos en donde tengamos que colaborar, pero respetando nuestra soberanía", afirmó en rueda de prensa.
🇲🇽🗣 🇺🇸 "Yo podría decir que es muy difícil vivir junto a un país que consume drogas y produce armas", revira Sheinbaum a Trump— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 23, 2026
La presidenta mexicana respondió a los dichos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien en la Asamblea General de la ONU aseveró que México… pic.twitter.com/oM22NYk4PK
Un día antes, Trump dijo ante gran parte de la comunidad internacional que era "inaceptable compartir frontera" con un país que es "el epicentro de la violencia de los cárteles". Sin embargo, el Gobierno de Sheinbaum ha insistido en que no permitirá la injerencia de EEUU bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
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