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Sheinbaum responde a Trump: "Mejor fíjense en los problemas de EEUU"
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reiteró que Washington debe tener como prioridad mirar hacia sus propios problemas internos y tratar de solucionarlos... 23.09.2026, Sputnik Mundo
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"Muchas veces, y no sólo el presidente de Trump, sino muchos presidentes, senadores, congresistas, a veces usan a México en sus campañas. Y como hemos dicho: mejor fíjense en los problemas de EEUU. Y nosotros nos fijamos en los problemas de México y colaboramos en donde tengamos que colaborar, pero respetando nuestra soberanía", afirmó en rueda de prensa.Un día antes, Trump dijo ante gran parte de la comunidad internacional que era "inaceptable compartir frontera" con un país que es "el epicentro de la violencia de los cárteles". Sin embargo, el Gobierno de Sheinbaum ha insistido en que no permitirá la injerencia de EEUU bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
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Sheinbaum responde a Trump: "Mejor fíjense en los problemas de EEUU"

22:28 GMT 23.09.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 23.09.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de México
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reiteró que Washington debe tener como prioridad mirar hacia sus propios problemas internos y tratar de solucionarlos, en lugar de criticar a terceros países, luego de que el mandatario Donald Trump arremetiera contra México durante su intervención en la Asamblea General de la ONU.
"Muchas veces, y no sólo el presidente de Trump, sino muchos presidentes, senadores, congresistas, a veces usan a México en sus campañas. Y como hemos dicho: mejor fíjense en los problemas de EEUU. Y nosotros nos fijamos en los problemas de México y colaboramos en donde tengamos que colaborar, pero respetando nuestra soberanía", afirmó en rueda de prensa.
Un día antes, Trump dijo ante gran parte de la comunidad internacional que era "inaceptable compartir frontera" con un país que es "el epicentro de la violencia de los cárteles". Sin embargo, el Gobierno de Sheinbaum ha insistido en que no permitirá la injerencia de EEUU bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
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