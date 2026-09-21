Sheinbaum sentencia desde el norte de México: "La injerencia provoca violencia"

"Por eso aquí en Sinaloa es pertinente decir siempre: la injerencia no resuelve los problemas. La injerencia provoca violencia. ¿Qué pide México? Soberanía, cooperación para el desarrollo, que es lo que genera paz. No queremos injerencia de ningún Gobierno extranjero en nuestro territorio. Los mexicanos definimos nuestro futuro", expresó.La mandataria acudió a Sinaloa como parte de su recorrido nacional para presentar su segundo informe de Gobierno. Durante su intervención, también se pronunció en defensa de los logros alcanzados desde la gestión pasada, encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum recordó desde Sinaloa que en días pasados se conmemoró la independencia del país latinoamericano e hizo un repaso de los momentos en la historia nacional en los que se le hizo frente a intentos de injerencia extranjera.
"Por eso aquí en Sinaloa es pertinente decir siempre: la injerencia no resuelve los problemas. La injerencia provoca violencia. ¿Qué pide México? Soberanía, cooperación para el desarrollo, que es lo que genera paz. No queremos injerencia de ningún Gobierno extranjero en nuestro territorio. Los mexicanos definimos nuestro futuro", expresó.