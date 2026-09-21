https://noticiaslatam.lat/20260921/sheinbaum-sentencia-desde-el-norte-de-mexico-la-injerencia-provoca-violencia-1175135487.html

Sheinbaum sentencia desde el norte de México: "La injerencia provoca violencia"

Sheinbaum sentencia desde el norte de México: "La injerencia provoca violencia"

Sputnik Mundo

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum recordó desde Sinaloa que en días pasados se conmemoró la independencia del país latinoamericano e hizo un repaso de... 21.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-21T04:24+0000

2026-09-21T04:24+0000

2026-09-21T04:24+0000

américa latina

seguridad

claudia sheinbaum

sinaloa

andrés manuel lópez obrador

méxico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/15/1175135330_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_374a87e8762211979a3c8c9eeeea0944.jpg

"Por eso aquí en Sinaloa es pertinente decir siempre: la injerencia no resuelve los problemas. La injerencia provoca violencia. ¿Qué pide México? Soberanía, cooperación para el desarrollo, que es lo que genera paz. No queremos injerencia de ningún Gobierno extranjero en nuestro territorio. Los mexicanos definimos nuestro futuro", expresó.La mandataria acudió a Sinaloa como parte de su recorrido nacional para presentar su segundo informe de Gobierno. Durante su intervención, también se pronunció en defensa de los logros alcanzados desde la gestión pasada, encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

https://noticiaslatam.lat/20260916/mexico-no-se-doblega-arrodilla-o-vende-asegura-sheinbaum--1175082776.html

sinaloa

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, claudia sheinbaum, sinaloa, andrés manuel lópez obrador, méxico