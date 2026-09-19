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"Prefiero invertir en refinación que en subvención", dice Paz sobre los combustibles en Bolivia
"Prefiero invertir en refinación que en subvención", dice Paz sobre los combustibles en Bolivia
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El presidente del país sudamericano resaltó que, en el caso de los hidrocarburos, su Gobierno está enfocado en destinar recursos para recuperar la capacidad... 19.09.2026, Sputnik Mundo
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Además, el mandatario boliviano adelantó que, en un corto plazo, el Ejecutivo tomará nuevas determinaciones sobre los combustibles.Esto se deriva "porque los precios internacionales nos están obligando a decisiones complejas", comentó.
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"Prefiero invertir en refinación que en subvención", dice Paz sobre los combustibles en Bolivia

01:35 GMT 19.09.2026
© AP Photo / Juan KaritaRodrigo Paz, presidente de Bolivia
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2026
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El presidente del país sudamericano resaltó que, en el caso de los hidrocarburos, su Gobierno está enfocado en destinar recursos para recuperar la capacidad productiva de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
"Prefiero invertir en refinación que en subvención. Que quede clara esa frase", apuntó en el evento de relanzamiento de la refinería Guillermo Elder Bell, en Santa Cruz (este).
Además, el mandatario boliviano adelantó que, en un corto plazo, el Ejecutivo tomará nuevas determinaciones sobre los combustibles.
Esto se deriva "porque los precios internacionales nos están obligando a decisiones complejas", comentó.
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