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"Prefiero invertir en refinación que en subvención", dice Paz sobre los combustibles en Bolivia

"Prefiero invertir en refinación que en subvención", dice Paz sobre los combustibles en Bolivia

Sputnik Mundo

El presidente del país sudamericano resaltó que, en el caso de los hidrocarburos, su Gobierno está enfocado en destinar recursos para recuperar la capacidad... 19.09.2026, Sputnik Mundo

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Además, el mandatario boliviano adelantó que, en un corto plazo, el Ejecutivo tomará nuevas determinaciones sobre los combustibles.Esto se deriva "porque los precios internacionales nos están obligando a decisiones complejas", comentó.

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