https://noticiaslatam.lat/20260923/segundo-dia-del-debate-general-de-la-asamblea-general-de-la-onu-1175163204.html

Segundo día del Debate General de la Asamblea General de la ONU

Segundo día del Debate General de la Asamblea General de la ONU

Sputnik Mundo

Comienza la segunda jornada del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Los líderes mundiales participan en el Debate General anual de alto... 23.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-23T13:05+0000

2026-09-23T13:05+0000

2026-09-23T13:05+0000

internacional

asamblea general de la onu

onu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e4/09/0f/1092771515_262:610:2784:2028_1920x0_80_0_0_21fa61a8cc9b1bb1353fd478c9e6dea6.jpg

Únete a la transmisión de Sputnik y sigue en directo todo lo que marca la agenda política de la ONU.El tema propuesto para el Debate General del 81.º período de sesiones es "Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos".

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

asamblea general de la onu, onu