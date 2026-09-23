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Segundo día del Debate General de la Asamblea General de la ONU
Segundo día del Debate General de la Asamblea General de la ONU
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Comienza la segunda jornada del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Los líderes mundiales participan en el Debate General anual de alto... 23.09.2026, Sputnik Mundo
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Segundo día del Debate General de la Asamblea General de la ONU

13:05 GMT 23.09.2026
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La Asamblea General de la ONU - Sputnik Mundo, 1920, 23.09.2026
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Comienza la segunda jornada del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Los líderes mundiales participan en el Debate General anual de alto nivel, que aborda, entre otros temas, la crisis de confianza en la propia organización.
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El tema propuesto para el Debate General del 81.º período de sesiones es "Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos".
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